Umsókn um styrk vegna viðburðar á Sæluviku

Vakin er athygli á því að hægt er að sækja um styrki fyrir viðburði á Sæluviku, sem fer fram dagana 12. – 19. apríl nk.

Umsóknir skulu berast á netfangið mannlif@skagafjordur.is, til og með 22. mars nk. þetta kemur fram á vef Skagafjarðar. 

Eftirfarandi upplýsingar þarf að senda inn með umsókn:

  • Nafn umsækjanda
  • Netfang
  • Símanúmer
  • Heiti viðburðar
  • Stutta lýsingu á viðburði
  • Hver er fyrirhuguð dagsetning og tímasetning viðburðar (viðburðurinn þarf að vera innan 12.-19. apríl).
  • Upphæð sem styrkst er um.
  • Hver er áætlaður heildarkostnaður viðburðarins og hvernig hann verður fjármagnaður?

Öllum umsóknum verður svarað fyrir 27. mars.

