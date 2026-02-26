Umsókn um styrk vegna viðburðar á Sæluviku
Vakin er athygli á því að hægt er að sækja um styrki fyrir viðburði á Sæluviku, sem fer fram dagana 12. – 19. apríl nk.
Umsóknir skulu berast á netfangið mannlif@skagafjordur.is, til og með 22. mars nk. þetta kemur fram á vef Skagafjarðar.
Eftirfarandi upplýsingar þarf að senda inn með umsókn:
- Nafn umsækjanda
- Netfang
- Símanúmer
- Heiti viðburðar
- Stutta lýsingu á viðburði
- Hver er fyrirhuguð dagsetning og tímasetning viðburðar (viðburðurinn þarf að vera innan 12.-19. apríl).
- Upphæð sem styrkst er um.
- Hver er áætlaður heildarkostnaður viðburðarins og hvernig hann verður fjármagnaður?
Öllum umsóknum verður svarað fyrir 27. mars.