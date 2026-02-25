Glaumbær hlýtur sérstaka viðurkenningu

feykir.is Skagafjörður 25.02.2026 kl. 13.00 gunnhildur@feykir.is
Stephen Cotter framkvæmdastjóri CIE Tours ásamt Ylfu Leifsdóttur sem tók á móti viðurkenningunni fyrir Glaumbæ. MYND AÐSEND
Stephen Cotter framkvæmdastjóri CIE Tours ásamt Ylfu Leifsdóttur sem tók á móti viðurkenningunni fyrir Glaumbæ. MYND AÐSEND

Hvatningarverðlaun CIE Tours til framúrskarandi fyrirtækja í ferðaþjónustu voru veitt við hátíðlega athöfn á veitingastaðnum MAR Seafood í Reykjavík í gær, 24. febrúar. Þetta er í annað sinn sem verðlaunin eru veitt hér á landi en þau eru einnig veitt árlega í Bretlandi og á Írlandi.  Meðal þeirra sem hlutu sérstaka viðurkenningu var Glaumbær Museum.

Verðlaunin byggja á umsögnum frá um 1.000 ferðamönnum sem koma árlega til Íslands á vegum CIE Tours, að mestu frá Bandaríkjunum. Verðlaun voru veitt í fimm flokkum, þau sem skora hæst í ánægju viðskiptavina hljóta gullverðlaun en einnig er veitt sérstök viðurkenning fyrir fyrirtæki sem hljóta yfir 90% ánægju meðal viðskiptavina.  

„Með þessum verðlaunum viljum við heiðra þau fyrirtæki sem veita viðskiptavinum okkar framúrskarandi þjónustu og stuðla að ánægjulegri dvöl þeirra á Íslandi,“ segir Stephen Cotter framkvæmdastjóri CIE Tours.

„Það var virkilega ánægjulegt að veita verðlaunin hér á Íslandi, nú í annað sinn. Ísland býður upp á einstaka upplifun fyrir gesti okkar. Við höfum séð stöðugt vaxandi áhuga á Íslandsferðum og erum því stöðugt að þróa nýjar og sjálfbærar ferðir sem gera gestum kleift að upplifa það allra besta sem Ísland hefur upp á að bjóða.“

CIE Tours var stofnað á Írlandi árið 1932 og hefur á 94 ára ferli sínum skipulagt ferðir fyrir yfir þrjár milljónir ferðamanna til Írlands, Bretlands og víðar. Fyrirtækið hóf ferðir til Íslands árið 2019 og býður upp á ferðir um Suðurland en einnig hringferðir um landið með stoppi á Húsavík, Mývatni og Möðrudal svo dæmi séu tekin. Frá fyrstu ferð CIE Tours til Íslands hefur fyrirtækið komið með þúsundir ferðamanna til landsins. Fyrirtækið er eitt það stærsta í skipulögðum ferðum fyrir Norður-Ameríkumarkað. 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Framúrskarandi verkefni 2025

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.02.2026 kl. 09.31 gunnhildur@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra kallar eftir tilnefningum til framúrskarandi verkefna á Norðurlandi vestra á árinu 2025. Þetta er í sjöunda sinn sem viðurkenningin verður veitt og gert er ráð fyrir að hún verði afhent í lok mars 2026. Viðurkenningarnar eru veittar í tveimur flokkum: Annars vegar verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og hins vegar verkefni á sviði menningar.
    Meira

  • Keppni í Meistaradeild KS frestað til föstudags

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 25.02.2026 kl. 09.16 oli@feykir.is
    Í kvöld átti að keppa í slaktaumatölti T2 í Meistaradeild KS í hestaíþróttum í Reiðhöllinni Svaðastöðum. Vegna slæmrar veðurspár fyrir kvöldið, en spáð er snarpri sunnanátt og snjókomu í Skagafirði, hefur verið tekin ákvörðun um að fresta keppni og verður mótið þess í stað haldið föstudaginn 27. febrúar klukkan 19:00.
    Meira
  • Svona var staðan á vegum á Norðurlandi um kl. 9 í morgun. SKJÁSKOT AF SÍÐU VEGAGERÐARINNAR

    Veður fer versnandi þegar líður á daginn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.02.2026 kl. 09.01 oli@feykir.is
    Vegir á Norðurlandi vestra er færir en á flestum þeirra er þó hálka eða hálkublettir. Á vegum á Skaga og Tröllaskaga er ýmis skafrenningur eða éljagangur og því vissara að kanna aðstæður áður en lagst er í ferðalög því gert er ráð fyrir snjókomu þegar líður á daginn og auknum vindi þegar kvöldið nálgast.
    Meira

  • Flösku- og dósasöfnun frestað til fimmtudagsins 26. feb.

    feykir.is Skagafjörður 24.02.2026 kl. 14.40 siggag@nyprent.is
    Flösku- og dósasöfnun sem átti að fara fram á morgun, miðvikudaginn 25. febrúar, hefur verið frestað til fimmtudagsins 26. febrúar og munu iðkendur Körfuknattleiksdeildar Tindastóls ganga í hús á Króknum milli kl. 17-19. Ef þið eruð vant við látin, en viljið gefa nokkrar dósir og/eða flöskur, þá er ykkur velkomið að setja poka fyrir utan hurðina hjá ykkur merkta Tindastól og við kippum þeim með okkur.
    Meira
Yfirlit frétta