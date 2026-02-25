Glaumbær hlýtur sérstaka viðurkenningu
Hvatningarverðlaun CIE Tours til framúrskarandi fyrirtækja í ferðaþjónustu voru veitt við hátíðlega athöfn á veitingastaðnum MAR Seafood í Reykjavík í gær, 24. febrúar. Þetta er í annað sinn sem verðlaunin eru veitt hér á landi en þau eru einnig veitt árlega í Bretlandi og á Írlandi. Meðal þeirra sem hlutu sérstaka viðurkenningu var Glaumbær Museum.
Verðlaunin byggja á umsögnum frá um 1.000 ferðamönnum sem koma árlega til Íslands á vegum CIE Tours, að mestu frá Bandaríkjunum. Verðlaun voru veitt í fimm flokkum, þau sem skora hæst í ánægju viðskiptavina hljóta gullverðlaun en einnig er veitt sérstök viðurkenning fyrir fyrirtæki sem hljóta yfir 90% ánægju meðal viðskiptavina.
„Með þessum verðlaunum viljum við heiðra þau fyrirtæki sem veita viðskiptavinum okkar framúrskarandi þjónustu og stuðla að ánægjulegri dvöl þeirra á Íslandi,“ segir Stephen Cotter framkvæmdastjóri CIE Tours.
„Það var virkilega ánægjulegt að veita verðlaunin hér á Íslandi, nú í annað sinn. Ísland býður upp á einstaka upplifun fyrir gesti okkar. Við höfum séð stöðugt vaxandi áhuga á Íslandsferðum og erum því stöðugt að þróa nýjar og sjálfbærar ferðir sem gera gestum kleift að upplifa það allra besta sem Ísland hefur upp á að bjóða.“
CIE Tours var stofnað á Írlandi árið 1932 og hefur á 94 ára ferli sínum skipulagt ferðir fyrir yfir þrjár milljónir ferðamanna til Írlands, Bretlands og víðar. Fyrirtækið hóf ferðir til Íslands árið 2019 og býður upp á ferðir um Suðurland en einnig hringferðir um landið með stoppi á Húsavík, Mývatni og Möðrudal svo dæmi séu tekin. Frá fyrstu ferð CIE Tours til Íslands hefur fyrirtækið komið með þúsundir ferðamanna til landsins. Fyrirtækið er eitt það stærsta í skipulögðum ferðum fyrir Norður-Ameríkumarkað.