Íbúafundur vegna sameiningar
Í dag þriðjudaginn 18.nóvember verður íbúafundur í Félagsheimilinu Hvammstanga vegna hugsanlegrar sameiningar Húnaþings vestra og Dalabyggðar. Fundurinn verður frá kl.17-19 og streymt verður frá fundi.
Á vef Húnaþings kemur fram að þessu sinni verða ekki umræður á borðum heldur verður niðurstaða sameiningarnefndar kynnt og hún situr svo fyrir svörum fundargesta.Íbúar eru hvattir til að fjölmenna á fundina og taka þátt í umræðum um þetta mikilvæga mál.
Fundinum verður streymt fyrir þau sem ekki hafa tök á að mæta. Upptökur verða einnig aðgengilegar að afloknum fundi. Streymi er hægt að nálgast HÉR
Einnig er minnt á upplýsingasíðu verkefnisins www.dalhun.is en þar er hægt að fá upplýsingar um þá vinnu sem fram hefur farið og senda inn fyrirspurnir.