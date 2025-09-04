Íslandi allt!

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 04.09.2025 kl. 13.22 oli@feykir.is
Gott stuðningsfólk Íslands. Að venju hafa stuðningsmenn Íslands vakið jákvæða athygli fyrir jákvæðni og almennan hressleika. MYND: PALLI FRIÐRIKS
Gott stuðningsfólk Íslands. Að venju hafa stuðningsmenn Íslands vakið jákvæða athygli fyrir jákvæðni og almennan hressleika. MYND: PALLI FRIÐRIKS

Feykir sendi rúmlega tvær spurningar á Palla Friðriks í Póllandi í morgun en leikur Frakka og Íslendinga er nú í gangi og útlit fyrir stóran – risastóran – rassskell því þegar þetta er skrifað er þriðji leikhluti að klárast og Frakkar búnir að skora um helmingi fleiri stig en strákarnir okkar. Palli er spámannlega vaxinn og fyrir leik var hann bjartsýnn á góð úrslit og átti von á að Arnar Björns sýndi takta. Palli spáði reyndar líka sigri Íslendinga gegn Slóvenum en eitthvað klikkaði þar líka. Rétt að spyrja hann út í það til að byrja með...

Hvað klikkaði hjá spámanninum í síðasta leik? „Spámaðurinn klikkaði ekki, hann vann úr þeim gögnum sem lágu fyrir á þeim tíma sem spáin var gerð. Þetta könnumst við við þegar veðurfræðingar birta sínar spár, sem standast sjaldnast. Munurinn á þeim og mér er sá að ég fæ ekkert borgað fyrir mínar spár fyrir Feyki.“

Hvernig líst þér á Frakka? „„Flottur jakki,“ segir Árni Egils. Annars sit ég hér við borð með afburða körfuboltasérfræðingum og þeir segja yfirgnæfandu líkur á sigri. Enginn miðherji hjá þeim, sem eru annað hvort meiddir eða litlir í sér. Þriggja stiga skytturnar okkar munu hrökkva í gang og Sigtryggur Arnar mun standa upp úr, ef þessir annars ágætu þjálfarar hafa vit á því að tefla honum fram. Þá vil ég líka sjá hinn Skagfirðinginn fá nokkrar mínútur, Almar Atlason og Jennýar.

Er búið að vera gaman að vera Skagfirðingur í Póllandi, mælirðu með svona landsliðsferðum? „Hér hefur verið frábært að vera. Veðrið leikur við okkur og allir þeir Íslendingar sem ég hef hitt eru glaðir og ánægðir. Margar fjölskyldur sem taka börnin með og afþreying fyrir alla, sem nenna að bera sig eftir henni. Þetta er í annað sinn sem ég fer á Evrópumót í sumar, fór til Sviss þegar kvennaliðið atti þar kappi. Ég er orðinn háður þessu og mæli með fyrir alla að prufa a.m.k. einu sinni. Þeir sem ekki hafa gaman af sitja þá heima næst og röfla við sjónvarpið,“ segir Palli sem þrátt fyrir mikla gleði á enn eftir að sjá Ísland vinna leik á þessum mótum sem hann hefur sótt. Það hefur samt pottþétt ekkert með hann að gera.

Í lokinn minnir Palli fólk á að Molduxar munu halda sérstaka móttöku í anddyri Novotel hótelsins klukkan 17:05 - 17:29, eins og sjá má á Facebook-síðu Molduxa. Íslandi allt!

P.S. Staðan er 92-50 og fjórði leikhluti kominn í gang...

- - - - - -
Aðeins hefur bæst í myndasyrpuna síðan á þriðjudaginn.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Óskar Smári kampakátur eftkr að hafa tryggt lið Fram sæti í Bestu deildinni í fyrra. Það er gaman að sjá kappann brosa en við skulum vona að Bryndís brosi breiðar í kvöld. MYND AÐSEND

    Brautarholtsslagurinn í kvöld í Bestu deildinni

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 14.02 oli@feykir.is
    Stólastúlkur þurfa í kvöld allan stuðning sem völ er á þegar Brautarholtsprinsinn mætir með sínar Framdömur til leiks á skagfirska knattspyrnuengið á Króknum. Leikurinn hefst á slaginu sex og eru stuðningsmenn hvatttir til að taka með fjölskyldumeðlimi og vini og fylla stúkuna. Það er hlýtt og bara smá norðangola sem stoppar á stúkunni. Óskar Smári, þjálfari Fram, lofar veseni í 90 mínútur en lengra nær það ekki. Það þarf auðvitað ekki að minna á það að Brautarholtsprinsinn er bróðir Brautarholtsprinsessunnar, Bryndísar Rutar, sem er fyrirliði Tindastóls.
    Meira
  • Af af sameiningu verður mun nýtt sveitarfélag tengja saman Vesturland og Norðurland.

    Það er DalHún dagur í dag

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 04.09.2025 kl. 10.59 oli@feykir.is
    Viðræður um sameiningu Húnaþings vestra og Dalabyggðar eru í fullum gangi og í dag fór upplýsingavefur samstarfsnefndar um sameiningu sveitarfélaganna í loftið á léninu https://dalhun.is.
    Meira
  • Hér má sjá mynd af umræddri vigt sem prýðir forsíðu Skagfirðingabókar 2016. MYND RÖKKVI SIGURÐSSON

    Söguleg vigt horfin af sínum stað

    feykir.is Skagafjörður 04.09.2025 kl. 10.00 gunnhildur@feykir.is
    Blaðamaður hnaut um færslu á Facebook eins og sennilega fleiri þess efnis að gamla vigtin sem fylgt hefur Verslun Haraldar Júlíussonar frá upphafi er ekki lengur á sínum stað á hillunni fyrir ofan hurðina. Í Skagfirðingabók frá árinu 2016 prýðir vigtin forsíðu og um hana er sagt að Haraldur Júlíusson hafi keypt vigtina 1919 áður en hann opnaði búðina og notað fram til 1941 og í bókinni segir að vigtin sé með sínum hætti konungleg. Feykir heyrði í Guðrúnu dóttir Bjarna og systkinin höfðu þetta að segja um málið;
    Meira
  • Jóhannes Torfason, framkvæmdastjóri Ámundakinnar og Arnar Þórisson, forstjóri Líflands, við undirritun kaupsamningsins. MYND: Pétur Friðjónsson.

    Lífland fjárfestir á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 09.53 oli@feykir.is
    Húnahornið greinir frá því að í byrjun vikunnar var undirritaður samningur um kaup Líflands á húsnæði Ámundakinnar á Efstubraut 1 á Blönduósi og var eignin afhent síðastliðinn mánudag. Húsnæðið er um 750 fermetrar að grunnfleti og hefur hluti þess verið í leigu Líflands um árabil. Stefnt er að því að með stærra húsnæði skapist aðstæður til að auka verslunarumsvif og viðskipti hér í Húnabyggð og víðar.
    Meira
Yfirlit frétta