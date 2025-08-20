Íslandsmeistarinn Máni

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 20.08.2025 kl. 09.45 bladamadur@feykir.is
Máni Baldur í aksjón á kayaknum. Mynd: Anup Gurung.
Máni Baldur í aksjón á kayaknum. Mynd: Anup Gurung.

Máni Baldur Mánason frá Sölvanesi í Skagafirði er í nýbakaður Íslandsmeistari í straumkayak siglingum.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Vilt þú taka þátt í að móta samskiptastefnu Norðurlands vestra?

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 20.08.2025 kl. 09.47 oli@feykir.is
    SSNV vinnur þessar vikurnar að verkefni sem felst í mótun sameiginlegrar samskiptastefnu fyrir Norðurland vestra. Í tengslum við það verkefni verða íbúafundir í öllum sveitarfélögum Norðurlands vestra þar sem unnið verður að mótun sameiginlegrar samskiptastefnu fyrir landshlutann í heild. Íbúafundirnir eru fyrsta skrefið í þessari vinnu, að íbúar og fyrirtæki fái að taka þátt í að móta samskiptastefnuna og hafa áhrif á innihald hennar og útlit.
    Meira
  • Landsliðshópurinn upptjúnnaður og til í slaginn. MYND AF KKÍ.IS

    Arnar Björns valinn í lokahóp Íslands fyrir EuroBasket

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 19.08.2025 kl. 14.45 oli@feykir.is
    EuroBasket 2025, Evrópukeppnin í körfuknattleik, er að skella á en Ísland leikur í Póllandi í sínum riðli og hefur leik fimmtudaginn 28. ágúst. Í dag var íslenski landsliðshópurinn kynntur til sögunnar en liðið hefur æft stíft síðustu vikurnar og nú er búið að tálga utan af hópnum. Það er gleðilegt að einn Tindastólsmaður er í landsliðshópnum því Arnar Björnsson verður með á EuroBasket og full ástæða til að óska okkar manni til hamingju!
    Meira
  • Frá Hvammstanga. MYND AF HÚNAÞING.IS

    Auglýst eftir tilnefningum til umhverfisverðlauna í Húnaþingi vestra

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 19.08.2025 kl. 14.12 oli@feykir.is
    Líkt og fyrri ár stendur til að Húnaþing vestra veiti umhverfisviðurkenningar í flokkunum Umhverfi og aðkoma sveitabæja/fyrirtækjalóða annars vegar og umhverfi og garðar einkalóða/sumarbústaðalóða hins vegar. Á heimasíðu sveitarfélagiins er skorað á þá sem vita af görðum eða svæðum sem eiga slíka viðurkenningu skilið að senda inn tilnefningar.
    Meira
  • Sveit GSS. Hákon Ingi, Hlynur Freyr, Jóhann, Atli Rafn, Ingvi Þór ásamt liðsstjóranum Andra Þór Árnasyni. Á myndina vantar Tómas. MYND: HJALTI ÁRNA

    Sveit GSS sigraði 3. deildina eftir æsilega keppni

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 19.08.2025 kl. 13.42 oli@feykir.is
    Íslandsmót golfklúbba 2025 í 3. deild karla fór fram á Hlíðarendavelli hjá Golfklúbbi Skagafjarðar dagana 15.-17. ágúst. Alls voru átta klúbbar sem tóku þátt en eftir æsispennandi úrslitaleik milli liða Golfklúbbs Skagafjarðar og Golfklúbbs Húsavíkur, þar sem úrslit réðust í bráðabana, þá höfðu Skagfirðingarnir betur og fara upp um deild, spila í 2. deild að ári.
    Meira
Yfirlit frétta