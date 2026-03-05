Kjördagur fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar fer fram 16. maí nk.

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 05.03.2026 kl. 11.38 siggag@nyprent.is
Mynd tekin af heimasíðu Skagafjarðar.
Mynd tekin af heimasíðu Skagafjarðar.

Á heimasíðu Skagafjarðar er tilkynning þess efnis að sveitarstjórnarkosningarnar fari fram laugardaginn 16. maí nk. Einnig er vakin athygli á eftirfarandi dagsetningum er varða skilafrest framboða sem er kl. 12:00 þann 10. apríl og að utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefjist þann 17. apríl. Þá hefur yfirkjörstjórn Skagafjarðar opnað fyrir rafræna meðmælendasöfnun fyrir framboð til sveitarstjórnar á vef Ísland.is.

Stofna meðmælasöfnun vegna framboðs til sveitarstjórnar | Ísland.is

Mælst er til þess að oddvitar framboða stofni söfnun en nafn þeirra og fæðingardagur birtist sem stofnandi söfnunar.

Einnig er heimilt að safna meðmælum á pappír en mælst er til þess að þau séu slegin inn í rafræna meðmælendakerfið áður en frumritum meðmælanna er skilað inn ásamt framboðstilkynningu. Hér er sniðmát að söfnun meðmæla á pappír sem framboð geta nýtt sér.

Hægt er að mæla með framboðum hér: Mæla með framboði í sveitarstjórnarkosningum 2026 | Ísland.is

Kjörstaðirnir í Skagafirði verða eftirfarandi:

  • Bóknámshús FNV á Sauðárkróki
  • Varmahlíðarskóli
  • Grunnskólinn austan Vatna á Hofsósi

Ef spurningar vakna skal hafa samband á netfangið skagafjordur@skagafjordur.is.

