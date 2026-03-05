Kjördagur fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar fer fram 16. maí nk.
Á heimasíðu Skagafjarðar er tilkynning þess efnis að sveitarstjórnarkosningarnar fari fram laugardaginn 16. maí nk. Einnig er vakin athygli á eftirfarandi dagsetningum er varða skilafrest framboða sem er kl. 12:00 þann 10. apríl og að utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefjist þann 17. apríl. Þá hefur yfirkjörstjórn Skagafjarðar opnað fyrir rafræna meðmælendasöfnun fyrir framboð til sveitarstjórnar á vef Ísland.is.
Stofna meðmælasöfnun vegna framboðs til sveitarstjórnar | Ísland.is
Mælst er til þess að oddvitar framboða stofni söfnun en nafn þeirra og fæðingardagur birtist sem stofnandi söfnunar.
Einnig er heimilt að safna meðmælum á pappír en mælst er til þess að þau séu slegin inn í rafræna meðmælendakerfið áður en frumritum meðmælanna er skilað inn ásamt framboðstilkynningu. Hér er sniðmát að söfnun meðmæla á pappír sem framboð geta nýtt sér.
Hægt er að mæla með framboðum hér: Mæla með framboði í sveitarstjórnarkosningum 2026 | Ísland.is
Kjörstaðirnir í Skagafirði verða eftirfarandi:
- Bóknámshús FNV á Sauðárkróki
- Varmahlíðarskóli
- Grunnskólinn austan Vatna á Hofsósi
Ef spurningar vakna skal hafa samband á netfangið skagafjordur@skagafjordur.is.