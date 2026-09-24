Kökubasar í dag milli kl. 15-19 í anddyri Skaffó

Skörp haustlægð gengur nú yfir landið með tilheyrandi roki, rigningu og vatnavöxtum. Veðurstofan hefur gefið út gular veðurviðvaranir fyrir Suðurland, hálendið og Vestfirði og við hér fyrir norðan prísum okkur því sæl með að veðrið nær ekki til okkar. Eða hvað? Miðað við veðurspá þá er hvergi á landinu spáð meiri vindi en í Skagafirði því um hádegi er reiknað með austan 22 m/sek. og má því reikna með bálhvössu í austanverðum Skagafirði.
Þá styttist í hina árlegu Laufskálaréttarsýningu í reiðhöllinni Svaðastöðum föstudagskvöldið 25.sept. og hefst veislan kl. 20:00. Skagfirsk skemmtun þar sem glæsilegir hestar, gleði, söngur og glaðlyndir gestir verða í fyrirrúmi! Nokkur dæmi um atriði sem verður boðið upp á eru:
feykir.is
Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 24.09.2026
kl. 09.33 oli@feykir.is
Tindastólsmenn fóru vel af stað í ENBL-deildinni í gærkvöldi þegar þeir unnu sannfærandi sigur á fyrrum félögum Davis Geks í Liepaja í Lettlandi. Stólarnir áttu góðan annan leikhluta og bjuggu þá til gott forskot sem heimamönnum gekk illa að vinna á. Staðan í hálfleik var 37-50 en lokatölur voru 69-92.
feykir.is
Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 24.09.2026
kl. 07.41 oli@feykir.is
Unnið hefur verið að vegagerð í Vatnsdal og á Skagavegi í Austur-Húnavatnssýslu í sumar en lengi hefur verið beðið eftir úrbótum á þessum vegum líkt og víðar á landinu. Feykir setti sig í samband við þá félaga, Stefán Öxndal Reynisson og Pál Sighvats...
Feykisliðar ráku augu í það í einni af fjölmörgum yfirreiðarferðum um grösugar grundir Fésbókarinnar að góðborgarar í Félagi eldri borgara í Húnaþingi vestra höfðu brugðið undir sig betri fótunum og skellt sér í ferðalag fyrir Skaga. Það var því ákveðið að hafa samband við góðvin Feykis, Guðmund Hauk Sigurðsson á Hvammstanga, og kanna hvort hann væri ekki reiðubúinn til að segja frá og jafnvel senda nokkrar myndir. Það klikkaði ekkert á þeim bænum og afraksturinn er hér á opnunni.
Það er eins og árin líði hraðar eftir því sem maður verður eldri. Samt eru þetta nú alltaf annað hvort 365 eða 366 dagar og alltaf þessir 24 tímar í sólarhringnum. Og alltaf gerist eitthvað nýtt þó stundum sé eins og allt sé að gerast aftur og aftur. Skiljú?
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Það er Kristján Reynir Kristjánsson sem spreytir sig á Tón-lystinni í þetta skiptið. Hann er fæddur 1992 og með tónlistina í genunum en foreldrar hans eru Ragnheiður Ásta Jóhannsdóttir og Kristján Kristjánsson. Líkt og hjá gamla þá eru trommurnar hans hljóðfæri. „Ég fæddist á Akureyri og ólst upp í Skagafirðinum. Fjölskyldan flutti suður í nokkur ár, komum aftur norður árið 2007 og hér hef ég verið að mestu leyti síðan þá.“