Kökubasar í dag milli kl. 15-19 í anddyri Skaffó

feykir.is Skagafjörður 24.09.2026 kl. 11.29 siggag@nyprent.is

Feykir mælir með að kíkja í anddyri Skagfirðingabúðar í dag, fimmtudaginn 24. sept., milli kl. 15-19 því þar verða drengirnir í 3. fl. að selja girnilegar kökur. 

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