Listi Miðflokksins í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður 16.03.2026 kl. 08.33 oli@feykir.is
Frambjóðendur Miðflokksins í Skagafirði. MYND AÐSEND
Það styttist óðum í sveitarstjórnarkosningar en nú eru tveir mánuðir þar til kosið verður. Miðflokksdeild Skagafjarðar hefur áður sagt frá því hverjir munu skipa efstu tvö sæti Miðflokksins í Skagafirði og nú hefur Feyki borist listu flokksins til sveitarstjórnarkosninga árið 2026.

Lista Miðflokksins í Skagafirði skipa:

  1. Högni Elfar Gylfason, bóndi og vélfræðingur
  2. Jódís Helga Káradóttir, dómritari og laganemi
  3. Elfa Björk Víðisdóttir, fjármálafræðingur og fyrirtækjaeigandi
  4. Sædís Bylgja Jónsdóttir, fæðingarorlofi
  5. Hreiðar Örn Steinþórsson, ökukennari, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður
  6. Helga Rósa Pálsdóttir, bóndi og slökkviliðsmaður
  7. Valdimar Árni Þorbergsson, námsmaður
  8. Hólmsteinn Orri Þorleifsson, bóndi
  9. Kristján Ingi Sigurðsson, bóndi
  10. Hafsteinn Máni Björnsson, vélvirki
  11. Karen Edda Kristjánsdóttir, bóndi
  12. SigurJón Hreiðar Sigurbjörnsson, öryrki/húsasmiður
  13. Kristján Elvar Gíslason, járningameistari
  14. Sigfríður Jódís Halldórsdóttir, framleiðslustjóri
  15. Hafsteinn Logi Sigurðarson, húsasmiður
  16. Líney María Hjálmarsdóttir, tamningamaður og bóndi
  17. Ingi Sigþór Gunnarsson, rafvirki
  18. Jóhann Már Jóhannsson, bóndi

Vill deildin einnig minna á aðalfund fimmtudaginn 19. mars kl. 19:30 og opinn fund með Ingibjörgu Davíðsdóttur þingmanni og frambjóðendurm í Skagafirði í framhaldinu kl. 20:00. Fundað verður á Kaffi Krók á Sauðárkróki.

