Listi Miðflokksins í Skagafirði
Það styttist óðum í sveitarstjórnarkosningar en nú eru tveir mánuðir þar til kosið verður. Miðflokksdeild Skagafjarðar hefur áður sagt frá því hverjir munu skipa efstu tvö sæti Miðflokksins í Skagafirði og nú hefur Feyki borist listu flokksins til sveitarstjórnarkosninga árið 2026.
Lista Miðflokksins í Skagafirði skipa:
- Högni Elfar Gylfason, bóndi og vélfræðingur
- Jódís Helga Káradóttir, dómritari og laganemi
- Elfa Björk Víðisdóttir, fjármálafræðingur og fyrirtækjaeigandi
- Sædís Bylgja Jónsdóttir, fæðingarorlofi
- Hreiðar Örn Steinþórsson, ökukennari, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður
- Helga Rósa Pálsdóttir, bóndi og slökkviliðsmaður
- Valdimar Árni Þorbergsson, námsmaður
- Hólmsteinn Orri Þorleifsson, bóndi
- Kristján Ingi Sigurðsson, bóndi
- Hafsteinn Máni Björnsson, vélvirki
- Karen Edda Kristjánsdóttir, bóndi
- SigurJón Hreiðar Sigurbjörnsson, öryrki/húsasmiður
- Kristján Elvar Gíslason, járningameistari
- Sigfríður Jódís Halldórsdóttir, framleiðslustjóri
- Hafsteinn Logi Sigurðarson, húsasmiður
- Líney María Hjálmarsdóttir, tamningamaður og bóndi
- Ingi Sigþór Gunnarsson, rafvirki
- Jóhann Már Jóhannsson, bóndi
Vill deildin einnig minna á aðalfund fimmtudaginn 19. mars kl. 19:30 og opinn fund með Ingibjörgu Davíðsdóttur þingmanni og frambjóðendurm í Skagafirði í framhaldinu kl. 20:00. Fundað verður á Kaffi Krók á Sauðárkróki.