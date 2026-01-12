Ljósadagurinn er í dag

feykir.is Skagafjörður 12.01.2026 kl. 15.23 gunnhildur@feykir.is

Ljósadagurinn í Skagafirði er í dag og eru íbúar héraðsins hvattir til að tendra kertaljós við heimili sín og minnast látinna ástvina líkt og gert hefur verið undanfarin ár. Tilkomumikið er að sjá fjölda logandi kerta við heimili, gangstéttir, götur og heimreiðar er skyggja tekur.

Hefð hefur skapast í Skagafirði að halda ljósadag 12. janúar ár hvert og minnast látinna ástvina með því að tendra ljós í skammdeginu. Íbúar hafa ætíð tekið virkan þátt í deginum og vonandi að veðrið leyfi ljós. 

Kveikjum á kerti og minnumst látinna vina og ættingja.

Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND LANDSNET

    Línu­leið Holta­vörðu­heið­ar­línu 3

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 12.01.2026 kl. 11.26 gunnhildur@feykir.is
    Íbúa­kynn­ing verður haldin á Krúttinu á Blönduósi þriðjudaginn 13.janúar nk. þar sem farið verður yfir forsendur og ferli vegna línu­leiðar Holta­vörðu­heið­ar­línu 3 og hefst fundurinn klukkan 19:30 þar sem heitt verður á könnunni og léttar veitingar. 
    Meira
  • Færðin um kl. 9 í morgun. SKJÁSKOT AF UMFERÐIN.IS

    Éljagangur og norðangaddur

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 12.01.2026 kl. 10.37 oli@feykir.is
    Skyndilega skall hann á með vetrarveðri og má nánast segja að þetta sé í fyrsta sinn í vetur sem norðanátt og éljagangur herjar á íbúa á Norðurlandi vestra. Þrátt fyrir nokkur leiðindi í veðrinu þá er ekki gul veðurviðvörun fyrir svæðið líkt og gildir um stóran hluta landsins. Engu að síður er gert ráð fyrir allt að 15 m/sek að norðan í Skagafirði og éljum í dag en útlit er fyrir minni vind í Húnavatnssýslum.
    Meira

  • Stólarnir tryggðu sigurinn á lokamínútunum í Stykkishólmi

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 11.01.2026 kl. 19.24 oli@feykir.is
    Það verður Skagfirðingapartý bikarhelgina miklu hvenær og hvar sem hún nú verður því karlalið Tindastóls fylgdi í fótspor Stólastúlkna, sem unnu KR í VÍS bikarnum í gær, og tryggðu sér sömuleiðis sæti í undanúrslitum með sigri á liði Snæfells í Stykkishólmi. Fyrirfram var reiknað með öruggum sigri Stólanna en heimamenn í Snæfelli gáfu Stólunum hörkuleik og það var ekki fyrr en í fjórða leikhluta sem gestirnir sýndu mátt sinn og megin. Lokatölur 98-115.
    Meira
  • Karólína með góðum vini sínum, Baugi. MYND SIGURSTEINN BJARNASON

    Má skella riðuveikinni á Íslandi á brennuna

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 11.01.2026 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Karólína Elísabetardóttir, bóndi í Hvammshlíð (og reyndar ýmislegt annað líka), gamaldags búskapur, eins og Karólína orðar sjálf, með um 80 kindur, þar af u.þ.b. 30 sauði og þrjá hesta. Svo eru hundarnir Baugur, Kappi og Ljúfur alveg ómissandi.
    Meira
Yfirlit frétta