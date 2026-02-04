Samstarf Farskólans við stéttarfélög á vorönn 2026
Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra kynnir þessa dagana framboð sinna frábæru samstarfsfélaga í byrjun annar en eins og ávallt þá bjóða stéttarfélögin félagsmönnum sínum á þessi námskeið þeim að kostnaðarlausu.
Það er enginn kvóti á fjölda námskeiða og þátttaka á þeim snertir ekki persónulegan rétt félagsmanna. Vefnámskeiðin eru flest tekin upp þannig að ef fólk kemst ekki í rauntíma þá fær fólk sendan hlekk á upptöku og hefur nokkra daga til þess að horfa á hana.
„Við hvetjum fólk til að skrá sig strax á allt það sem það hefur áhuga á og þegar námskeiðsdagur nálgast þá höfum við samband og þá segir fólk af eða á hvort það ætlar sér að mæta. Við bíðum spennt eftir skráningum frá ykkur og að læra nýja hluti með ykkur á nýju ári,“ segir í frétt á vef Farskólans.
Sjá nánar hér: https://farskolinn.is/namskeid/stettarfelog/
Aldan stéttarfélag
Kjölur stéttarfélag st. í almannaþjónustu
Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu
@Verslunarmannafélag Skagafjarðar