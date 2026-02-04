Lánlausir Tindastólsmenn lutu í parket gegn liði KR
Óstuð Tindastólsmanna heldur áfram og hefur liðið nú tapað fjórum af fimm síðustu leikjum eftir að hafa legið í valnum eftir íleggju Tóta túrbó á lokasekúndunum í undanúrslitaleik í VÍS bikarnum í gærkvöldi. Leikurinn var æsispennandi en Tindastólsmenn lentu snemma undir og voru í raun að elta Vesturbæinga frá byrjun til enda. Strákarnir okkar komust yfir í lokafjórðungnum en boltinn féll ekki fyrir þá þegar mestu máli skipti og það verða því lið KR og Stjörnunnar sem mætast í bikarúrslitaleiknum á laugardaginn. Lokatölur 85-87.