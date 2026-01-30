Metfjöldi rauðra veðurviðvarana árið 2025

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 30.01.2026 kl. 13.30 gunnhildur@feykir.is
MYND VEDUR.IS
MYND VEDUR.IS

Alls voru 327 veðurviðvaranir gefnar út árið 2025. Aldrei áður hafa jafn margar rauðar viðvaranir verið gefnar út á einu ári, en þær voru alls nítján. Allar tengdust þær sunnanillviðri sem gekk yfir landið dagana 5. og 6. febrúar. 

Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands kemur fram að heildarfjöldi viðvarana sé í takt við það sem verið hefur síðustu ár. Frá árinu 2018 hafa að jafnaði um 367 viðvaranir verið gefnar út árlega.

Langflestar viðvaranir sneru að vindi og hríð, eða í 268 tilvikum. Þá voru 59 viðvaranir gefnar út vegna annarra veðurfyrirbæra, þar á meðal asahláku, eldinga, rigningar og snjókomu.

Flestar viðvaranir voru gefnar út á sunnan- og vestanverðu landinu, þar sem fjöldinn var um 35 á hvert spásvæði. Færri viðvaranir voru skráðar á norðaustan- og austanverðu landinu. Rauðar viðvaranir náðu til allra spásvæða nema Vestfjarða.

Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Aðsóknarmet í sundlaugum Skagafjarðar árið 2025

    feykir.is Skagafjörður 30.01.2026 kl. 12.02 gunnhildur@feykir.is
    Sundlaugar Skagafjarðar nutu gríðarlegra vinsælda á árinu 2025 og var aðsókn með þeim allra bestu frá upphafi.
    Meira

  • Lífið er yndislegt | Leiðari 4. tölublaðs Feykis 2026

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 30.01.2026 kl. 12.01 oli@feykir.is
    Eins og svo oft áður í janúarmánuði þá eru Íslendingar enn eina ferðina að fara með himinskautum á einu allsherjar handboltatrippi. Það er auðvitað óvíst hversu lengi þessi víma endist en eftir svakalegan glansleik gegn Svíum síðastliðinn sunnudag má reikna með að væntingar um verðlauna-peninga hjá Íslendingum almennt séu miklar – svo ekki sé nú dýpra í árina tekið.
    Meira
  • Gleði, taktur og troðfullt hús á Hofsósi. MYND AF GAV.IS

    Frábær dansvika að baki í Grunnskólanum austan Vatna

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 30.01.2026 kl. 10.28 oli@feykir.is
    Í síðustu viku ríkti sannkölluð dansgleði í Grunnskólanum austan Vatna í Skagafirði þegar nemendur tóku þátt í fjölbreyttri og skemmtilegri danskennslu hjá Ingunni danskennara. Á heimasíðu skólans segir að allir bekkir hafi fengið tækifæri til að hreyfa sig, læra ný spor og sumir fengu einnig tækifæri til að semja eigin dansa.
    Meira
  • Stefán Vagn í Alþingishúsinu. MYND AÐSEND

    Stefán Vagn hefur áhyggjur af stöðu og þróun efnahagsmála

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 30.01.2026 kl. 10.14 oli@feykir.is
    Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum segir að Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknar í Norðvesturkjördæmi, hafi óskað eftir því að fjárlaganefnd Alþingis boði fjármála- og efnahagsráðherra á sérstakan fund hið fyrsta til að ræða stöðu og þróun efnahagsmála í byrjun árs 2026.
    Meira
Yfirlit frétta