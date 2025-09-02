Næstflestar umsóknir bárust frá Norðurlandi vestra
Hraðallinn hefst 18. september og lýkur með lokaviðburði á Akureyri þann 30. október þar sem þátttakendur kynna verkefni sín. Á meðan á hraðlinum stendur fá teymin aðgang að leiðbeinendum, fræðslu og tengslaneti sem getur skipt sköpum í uppbyggingu og þróun verkefna þeirra.
Verkefnastjórn Startup Landsins fer nú yfir innsendar umsóknir og metur hvaða verkefni fá þátttöku í hraðlinum. Tilkynnt verður um valin teymi í lok þessarar viku.
„Það er virkilega gaman að sjá hversu mikill kraftur og frumkvæði býr í landsbyggðinni. Fjöldi umsókna sýnir að þörfin fyrir stuðning og vettvang fyrir nýsköpun er til staðar um allt land og við hlökkum til að vinna með þeim teymum sem komast áfram,“ segir í tilkynningu frá verkefnastjórn.
Umsóknir bárust víðsvegar að af landinu og má sjá dreifinguna á meðfylgjandi mynd. Þátttakan gefur sterka vísbendingu um að nýsköpun er í blóma um allt land.