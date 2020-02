Nýtt meistaranám í útivistarfræðum á Hólum

Útivist. Mynd: Simon Jeppesen.

Háskólinn á Hólum, The Swedish School of Sport and Health Sciences, Norwegian School of Sport Sciences og University of South East Norway hafa gert með sér samkomulag um þróun meistaranáms á sviði útivistar (Outdoor Studies eða Friluftsliv). Um er að ræða hagnýtt meistaranám, sem m.a. miðar að því að mæta aukinni eftirspurn atvinnulífsins fyrir starfsfólk með víðan bakgrunn er nýtist til uppbyggingar á útivist og sjálfbærri ferðaþjónustu. Námið hentar því vel t.d. fyrir kennara, íþróttaþjálfara, stjórnendur frístundastarfs og starfsmenn í ferðaþjónustu.

Háskólinn á Hólum er stoltur af því að taka þátt í slíkri uppbyggingu og lítur á verkefnið sem mikilvægt skref í framkvæmd stefnu háskólans sem m.a. miðar að því að starf hans nýtist til að byggja upp atvinnulíf í dreifðum byggðum landsins.

Námið fer fram í Noregi, Svíþjóð og á Íslandi og munu allir nemendur dvelja eina önn af námstímanum á Íslandi auk þess sem hægt er að velja að vinna meistaraverkefni námsins á Hólum. Þeir nemendur dvelja þá helming námstímans á Íslandi. Námsleiðin er styrkt af Norrænu ráðherranefndinni til þriggja ára.

Áformað er að fyrsti hópur meistaranema verði innritaður haustið 2020 og er hægt að sækja um námið fram til 15. apríl 2020.

Nánari upplýsingar hér á vef háskólans í Suðaustur-Noregi: https://www.usn.no/english/academics/find-programmes/sports-physical-education-and-outdoor-recreation/nordic-master-in-friluftsliv-studies/

/Fréttatilkynning