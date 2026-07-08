Jakob Birgis flakkar um Norðurlandið
Fyrrverandi aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, Jakob Birgis, þeytist nú um landið með uppistand en ekkert vesen. Hann verður væntanlega í miklu stuði næstu daga þegar hann heimsækir Skagaströnd, Hvammstanga og Krókinn og áður en vikan er úti verður hann búinn að stinga stóru tánni inn í næsta kjördæmi því hann hyggst einnig heimsækja Sigló. Feykir sendi Jakobi nokkrar spurningar í gær sem hann svaraði eftir að hann var búinn að fara út með hundinn.
Í kynningu á þessum uppistandstúr sem kallast Jakob Birgis – flakkar um landið segir: Jakob Birgis, einn vinsælasti uppistandari landsins, flakkar um landið í sumar og flytur nýtt uppistand í bland við sígilda brandara. Það lá því beint við að byrja á að spyrja...
Áttu þér einhvern uppáhalds brandara? Ég geri ekki upp á milli barnanna minna.
Ertu á ferð um Norðurland vestra með hjólhýsið í eftirdragi? Svona nánast, já. Ég er á bíl sem ég get líka gist í.
Áttu ekki örugglega ættir að rekja hingað norður? Ég þarf því miður að seilast býsna langt aftur til að finna tengingar norður. Er að mestu leyti Reykvíkingur, Ísfirðingur, Eyjamaður og af Síðu.
Ertu farinn að kynna þér skyndibitamarkaðinn á svæðinu? Ekkert sérstaklega skyndibita, nei. En ég veit að allir þeir bæir sem ég mun heimsækja bjóða upp á góðan mat. Harbour á Skagaströnd, Sjávarborg á Hvammstanga, Grána á Sauðárkóki og Siglunes á Siglufirði. Ég hef fengið frábæran mat á öllum þessum stöðum.
Verður þetta eintómt ráðuneytagrín sem þú býður fóllki upp á? Ég hlífi fólki við of mikilli stjórnsýslu. Hún getur verið þung í vöfum. En að sjálfsögðu kem ég aðeins inn á tíma minn í ráðuneytinu. Það er ekki annað hægt.
Hvaða einfaldi hlutur eða athöfn gerir daginn þinn betri? Ég fer með bænir, sturta mig og geng hnarreistur út í daginn.
Hvað er það sem þú hefur gert sem þú myndir aldrei gera aftur? Segja „á Bolungarvík” í Bolungarvík. Mér var sagt að maður segði ekki „á Reykjavík.” Ég benti á að maður segði „á Hólmavík“ og hún er nær Bolungarvík en höfuðborgin.
Hvaða þremur persónum vildirðu bjóða í draumakvöldverð? Ég byði þremur manneskjum sem eru allar skemmtilegar einar og sér. En þetta góða fólk væri litrík blanda í draumakvöldverði: Kristján Loftsson, Svandís Svavarsdóttir og Hjörvar Hafliðason.
Færir þú á uppistand með Jakobi Birgis ef þú værir staddur fyrir norðan nú í vikunni? Að sjálfsögðu.
Já að sjálfsögðu og eins og sérfræðingarnir segja; þetta verður eitthvað! Fyrsti viðkomustaður Jakobs á Norðurlandi vestra er á Harbour á Skagaströnd í kvöld, 8. júlí, á fimmtudag verður hann í Félagsheimilinu á Hvammstanga og loks í Gránu Bistro á Sauðárkróki á föstudagskvöldið ... já og á Sigló á laugardaginn. Uppistandið hefst kl. 21:00 öll kvöldin. Hægt er að næla í miða á Tix >