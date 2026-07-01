Ragnheiður Halldórsdóttir hefur verið ráðin í stöðu kennslustjóra í Háskólanum á Hólum
Á vefsíðu Háskólans á Hólum kemur fram að Ragnheiður Halldórsdóttir hefur verið ráðin í stöðu kennslustjóra skólans og mun hefja störf í ágúst. Ragnheiður er með BA gráðu í ensku frá Háskóla Íslands, diplómu í ferðamálafræði frá Háskólanum á Hólum, MLM gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun frá Háskólanum á Bifröst og hefur lokið viðbótardiplómu í menntunarfræðum frá Háskólanum á Akureyri.
Hún hefur sinnt fjölbreyttum störfum, m.a. setið sem varamaður í sveitastjórn Skagafjarðar og sinnt nefndarstörfum fyrir sveitarfélagið, verið skjalavörður á Héraðsskjalasafni Skagfirðinga, sinnt umsjónakennslu og verið verkefnastjóri í stoðþjónustu Grunnskólans Austan Vatna.
Ragnheiður er alin upp í Skagafirði og er búsett á Hólum ásamt fjölskyldu sinni. Feykir óskar henni góðs gengis í starfinu.