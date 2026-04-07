Sæluvika Skagfirðinga hefst um næstu helgi
Undirbúningur fyrir Sæluviku Skagfirðinga, hina árlegu lista- og menningarhátíð, stendur nú sem hæst og gengur afar vel. Hátíðin verður haldin dagana 12. til 19. apríl 2026 og stefnir í fjölbreytta og líflega dagskrá líkt og undanfarin ár, að sögn Maríu Neves verkefnastjóra hjá Skagafirði. Setningarhátíð Sæluviku fer fram sunnudaginn 12. apríl klukkan 13:00 í Safnahúsinu á Sauðárkróki, eins og venja er. Í beinu framhaldi verður opnuð sýning í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá fæðingu rithöfundarins Indriða G. Þorsteinssonar.