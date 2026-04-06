„Ægilega vandræðalegt að labba inn kirkjugólfið“
Kristín Birgisdóttir er frá Kornsá í Vatnsdal en býr núna á Blönduósi. Kristín er í sambandi og á eina sex ára skottu. Hún vinnur sem aðstoðarleikskólastjóri í Leikskóla Húnabyggðar, svo mætti líka kalla það vinnu að ala upp barn og mann. Hún rifjaði upp fermingardaginn í FermingarFeyki en Kristíns fermdist frá Undirfellskirkju 19. apríl 1998.
Manst þú eftir fermingunni sjálfri og fermingarfræðslunni? Já mér fannst ægilega vandræðalegt að labba inn kirkjugólfið og bara athöfnin sjálf en samt svo stolt að vera að fermast. Ég man svona eitthvað úr fermingarfræðslunni, aðallega hvernig kápan á bókinni leit út sem við áttum að lesa, en ég man samt minna eftir að hafa lesið bókina.
Hvernig var fermingardressið og hárgreiðslan? Ég hefði helst verið til í að vera í jogging galla en var í kjól á fermingardaginn. Kjóllinn var blár, síður og með kína lúkkinu. Svo var ég með þessa týpísku hárgreiðslu, helmingurinn af hárinu tekinn upp í einhverjar krúsídúllur.
Hvar var fermingarveislan haldin? Hún var haldin í Flóðvangi í Vatnsdal.
Hvað bauðst þú upp á í fermingarveislunni? Það var boðið upp á laxarúllur og grafinn lax í forrétt, lamba- og svínakjöt í aðalrétt með tilheyra-ndi meðlæti og í eftirrétt var kransakaka, daim ísterta og súkkulaðikaka.
Hver var heitasta gjöfin á þeim tíma? Ætli það hafi ekki verið græjur.
Hver er eftirminnilegasta gjöfin sem þú fékkst? Systkini mín höfðu fengið græjur í fermingargjöf frá foreldrum okkar en ég vann ágætis græjur í ljóðasamkeppni svo ég bað um saxófón. Mamma var ekki alveg til í að gefa mér hann þar sem ég hafði aldrei lært eða spilað á það hljóðfæri, ég lærði á klarinett svo henni fannst eðlilegra að gefa mér það. Úr varð að ég fékk pening til að kaupa mér hljóðfæri þegar ég væri búin að prófa að spila á saxófón. Það endaði svo með því að ég keypti bæði.
Hvað stóð upp úr á fermingardaginn sjálfan? Ætli það hafi ekki bara verið samveran með fjölskyldu og vinum og svo eins og hjá mörgum, að sjá hvað kæmi úr pökkunum.
Ef þú værir að fermast í dag, hvernig dress yrði fyrir valinu og hver væri óska gjöfin? Ætli það væri ekki hvítur kjóll og efst á óskalista væri sími eða utanlandsferð. /kbs