Næturlokanir í Hvalfjarðargöngum í apríl og maí
Í kvöld hefjast framkvæmdir í Hvalfarjarðargöngum vegna endurnýjunar á lýsingu í göngunum. Verður göngunum lokað kl. 21:30 og til kl. 6:00 að morgni alla virka daga (frá mánudegi til föstudags) en áætlað er að framkvæmdum ljúki 29. maí.
Hjáleið verður um þjóðveg 47 um Hvalfjörð þær nætur sem lokunin stendur yfir en opið verður fyrir umferð aðfaranætur laugardags og sunnudags.
Ástæða viðgerðanna er sú að ljósakerfið í Hvalfjarðargöngum er orðið ansi gamalt og er hætt að framleiða ljós eins og þau sem eru í göngunum, birgðirnar eru að klárast og því ekki seinna vænna en að skipta öllu út. Hvalfjarðargöngin voru formlega opnuð laugardaginn 11. júlí 1998 en framkvæmdir hófust í maí 1996 svo göngin voru um tvö ár í smíðum.
Tindastólsmenn eru að keppa í Breiðholtinu í kvöld og mega því reikna með að fara fyrir Hvalfjörðinn á heimleiðinni og stuðningsmenn líka.