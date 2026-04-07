Næturlokanir í Hvalfjarðargöngum í apríl og maí

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 07.04.2026 kl. 09.26 oli@feykir.is
Hvalfjarðargöngin góðu. MYND AF NETINU
Í kvöld hefjast framkvæmdir í Hvalfarjarðargöngum vegna endurnýjunar á lýsingu í göngunum. Verður göngunum lokað kl. 21:30 og til kl. 6:00 að morgni alla virka daga (frá mánudegi til föstudags) en áætlað er að framkvæmdum ljúki 29. maí.

Hjáleið verður um þjóðveg 47 um Hvalfjörð þær nætur sem lokunin stendur yfir en opið verður fyrir umferð aðfaranætur laugardags og sunnudags.

Ástæða viðgerðanna er sú að ljósakerfið í Hvalfjarðargöngum er orðið ansi gamalt og er hætt að framleiða ljós eins og þau sem eru í göngunum, birgðirnar eru að klárast og því ekki seinna vænna en að skipta öllu út. Hvalfjarðargöngin voru formlega opnuð laugardaginn 11. júlí 1998 en framkvæmdir hófust í maí 1996 svo göngin voru um tvö ár í smíðum.

Tindastólsmenn eru að keppa í Breiðholtinu í kvöld og mega því reikna með að fara fyrir Hvalfjörðinn á heimleiðinni og stuðningsmenn líka.

  Sæluvika Skagfirðinga hefst um næstu helgi

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 07.04.2026 kl. 10.32 oli@feykir.is
    Undirbúningur fyrir Sæluviku Skagfirðinga, hina árlegu lista- og menningarhátíð, stendur nú sem hæst og gengur afar vel. Hátíðin verður haldin dagana 12. til 19. apríl 2026 og stefnir í fjölbreytta og líflega dagskrá líkt og undanfarin ár, að sögn Maríu Neves verkefnastjóra hjá Skagafirði. Setningarhátíð Sæluviku fer fram sunnudaginn 12. apríl klukkan 13:00 í Safnahúsinu á Sauðárkróki, eins og venja er. Í beinu framhaldi verður opnuð sýning í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá fæðingu rithöfundarins Indriða G. Þorsteinssonar.
    Meira
  • Mánárskriður og Mánárhyrna. Eldri vegurinn uppi í skriðunum. Milli veganna, lengst til vinstri á mynd, er Dýrhóll þar sem lík Haraldar fannst. MYND: HALLDÓR GUNNAR HÁLFDANARSON.

    Slys á Almenningum 1935 | Sögumolar Hjalta Pálssonar

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 06.04.2026 kl. 10.54 oli@feykir.is
    Nú eru 90 ár liðin frá hörmulegum slysförum sem urðu í landi Hrauna í Fljótum hinn 4. nóvember 1935 þegar þrír ungir menn og frískir urðu úti við fjárleitir á Almenningum á leið út að Máná á Úlfsdölum. Þeir lögðu af stað frá Máná inn á Almenn-inga mánudagsmorguninn 4. nóvember. Komu þeir eftir hádegi inn í Hraun og höfðu þar skamma viðdvöl en fóru aftur áleiðis heim um tvöleytið. Litlu síðar brast á ægiveður af norðaustri með krapahríð og varð veðurhæð mikil um Úlfsdali og Almenninga.
    Meira
  • Kristín og foreldrar í fermingarveislunni hennar. AÐSEND MYND

    „Ægilega vandræðalegt að labba inn kirkjugólfið"

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 06.04.2026 kl. 10.36 oli@feykir.is
    Kristín Birgisdóttir er frá Kornsá í Vatnsdal en býr núna á Blönduósi. Kristín er í sambandi og á eina sex ára skottu. Hún vinnur sem aðstoðarleikskólastjóri í Leikskóla Húnabyggðar, svo mætti líka kalla það vinnu að ala upp barn og mann. Hún rifjaði upp fermingardaginn í FermingarFeyki en Kristíns fermdist frá Undirfellskirkju 19. apríl 1998.
    Meira

  Vonskuveður annan í páskum og Holtavörðuheiði lokað á hádegi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.04.2026 kl. 02.38 oli@feykir.is
    Veðurstofa Íslands spáir vonskuveðri annan í páskum og eru ýmist gular eða appelsínugular viðvaranir í gildi á landinu fram á þriðjudagsmorgun. Veðrið virðist verða verst á sunnan- og vestanverðu landinu en gil viðvörun tekur gildi á Norðurlandi vestra um kl. 16:00 en gert er ráð fyrir að hún detti úr gildi aðfaranótt þriðjudags. „Austan 15-25 m/s og vindhviður staðbundið yfir 35 m/s, hvassast austantil á svæðinu. Einnig má búast við snjókomu eða skafrenningi með slæmu skyggni og versnandi færð. Varasamt ferðaveður,“ segir í viðvörun Veðurstofunnar.
    Meira
