Slys á Almenningum 1935 | Sögumolar Hjalta Pálssonar

Nú eru 90 ár liðin frá hörmulegum slysförum sem urðu í landi Hrauna í Fljótum hinn 4. nóvember 1935 þegar þrír ungir menn og frískir urðu úti við fjárleitir á Almenningum á leið út að Máná á Úlfsdölum. Þeir lögðu af stað frá Máná inn á Almenn-inga mánudagsmorguninn 4. nóvember. Komu þeir eftir hádegi inn í Hraun og höfðu þar skamma viðdvöl en fóru aftur áleiðis heim um tvöleytið. Litlu síðar brast á ægiveður af norðaustri með krapahríð og varð veðurhæð mikil um Úlfsdali og Almenninga.