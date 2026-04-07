Samfylking og óháðir bjóða fram á Skagaströnd
Samfylkingin og óháðir munu bjóða fram í komandi sveitarstjórnarkosningum á Skagaströnd. Í frétt á Húnahorninu segir að hér sé um nýtt framboð að ræða sem leitt er af Ragnheiði Erlu Stefánsdóttur lögfræðingi og annað sætið skipar Davíð Birkir Tryggvason lögfræðingur.
Í tilkynningu frá framboðinu, sem lesa má á Facebook, segir meðan annars: „Við höfum ákveðið að bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi. Okkur þykir vænt um Skagaströnd og viljum leggja okkar af mörkum til þess að efla samfélagið okkar á næstu árum.“
Þá segir einnig: „Við erum með reynslu úr ýmsum áttum og hlökkum til að kynna okkur betur á næstunni. Við erum spennt að heyra hvað brennur á íbúum, bæði á förnum vegi og á skipulögðum fundum sem verða nánar auglýstir síðar.“
Listinn í heild sinni er svona:
- Ragnheiður Erla Stefánsdóttir lögfræðingur
- Davíð Birkir Tryggvason lögfræðingur
- Hugrún Sif Hallgrímsdóttir skólastjóri Tónlistarskóla A-Hún.
- Stefán Sveinsson sjómaður
- Ingimar Vignisson smiður
- Helena Mara Velemir athafnakona
- Herdís Þórunn Jakobsdóttir sérfræðingur
- Snæfríður Dögg Guðmundsdóttir leikskólaleiðbeinandi
- Björn Hallbjörnsson rafvirkjameistari
- Steindór Runeberg Haraldsson eldri borgari