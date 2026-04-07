Samfylking og óháðir bjóða fram á Skagaströnd

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 07.04.2026 kl. 15.18 oli@feykir.is
Samfylking og óháðir bjóða fram á Skagaströnd

Samfylkingin og óháðir munu bjóða fram í komandi sveitarstjórnarkosningum á Skagaströnd. Í frétt á Húnahorninu segir að hér sé um nýtt framboð að ræða sem leitt er af Ragnheiði Erlu Stefánsdóttur lögfræðingi og annað sætið skipar Davíð Birkir Tryggvason lögfræðingur.

Í tilkynningu frá framboðinu, sem lesa má á Facebook, segir meðan annars: „Við höfum ákveðið að bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi. Okkur þykir vænt um Skagaströnd og viljum leggja okkar af mörkum til þess að efla samfélagið okkar á næstu árum.“

Þá segir einnig: „Við erum með reynslu úr ýmsum áttum og hlökkum til að kynna okkur betur á næstunni. Við erum spennt að heyra hvað brennur á íbúum, bæði á förnum vegi og á skipulögðum fundum sem verða nánar auglýstir síðar.“

Listinn í heild sinni er svona:

  1. Ragnheiður Erla Stefánsdóttir lögfræðingur
  2. Davíð Birkir Tryggvason lögfræðingur
  3. Hugrún Sif Hallgrímsdóttir skólastjóri Tónlistarskóla A-Hún.
  4. Stefán Sveinsson sjómaður
  5. Ingimar Vignisson smiður
  6. Helena Mara Velemir athafnakona
  7. Herdís Þórunn Jakobsdóttir sérfræðingur
  8. Snæfríður Dögg Guðmundsdóttir leikskólaleiðbeinandi
  9. Björn Hallbjörnsson rafvirkjameistari
  10. Steindór Runeberg Haraldsson eldri borgari
Til baka

