Segja breytingar á búvörulögum vinna gegn hagræðingu í íslenskum landbúnaði

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 12.02.2026 kl. 15.15 oli@feykir.is

Breytingar atvinnuvegaráðherra á búvörulögum eru til umfjöllunar á Alþingi og var fjallað um þau á fundi byggðarráðs Skagafjarðar í gær. Telur byggðarráð að nái frumvarpið fram að ganga muni það hafa verulega neikvæð áhrif á starfsumhverfi íslensks landbúnaðar og gangi í raun „...þvert gegn yfirlýstri stefnu ríkisstjórnar Íslands um að efla verðmætasköpun í íslenskri matvælaframleiðslu og tryggja sjálfbæra innlenda framleiðslu.“

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Opið fyrir styrki til atvinnumála kvenna

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 12.02.2026 kl. 14.08 oli@feykir.is
    Vinnumálastofnun og Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hafa auglýst styrki til atvinnumála kvenna fyrir árið 2026 lausa til umsóknar. Markmið styrkjanna er að styðja við nýsköpun, atvinnusköpun og uppbyggingu fyrirtækja í meirihlutaeigu kvenna. Heildarfjárhæð styrkja að þessu sinni nemur 35 milljónum króna og er hámarksstyrkur fyrir hvert verkefni allt að 4 milljónum króna.
    Meira
  • Frá 112 deginum. MYND: GUNNAR ÖRN

    Samvinna, fagmennska og öryggi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 12.02.2026 kl. 13.42 oli@feykir.is
    Í gær hélt Lögreglan á Norðurlandi vestra 112 daginn hátíðlegan ásamt frábærum viðbragðsaðilum á Hvammstanga, Blönduósi, Sauðárkróki og Skagaströnd. Gestir fengu að skoða tæki og búnað viðbragðsaðila, fræðast um mikilvægt starf þeirra og upplifa sannkallaðan hópakstur sem vakti mikla athygli.
    Meira

  • Stólarnir fá Lettana í Riga Zelli í 16 liða úrslitum ENBL deildarinnar

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 12.02.2026 kl. 10.39 oli@feykir.is
    Síðustu leikirnir í riðlakeppni ENBL-deildarinnar í körfuknattleik voru leiknir í gærkvöldi. Eftir að Tindastólsmenn lögðu Brussels Basketball í fyrrakvöld var ljóst að stolt Skagafjarðar hafði tryggt sér heimaleikjarétt í 16 liða úrslitum deildarinnar, en lið Tindastóls hafnaði í sjötta sæti. Ljóst er að riðlakeppni lokinni að Stólarnir fá lið Riga Zelli frá Lettlandi í heimsókn í Síkið og verður leikurinn að líkindum þann 10. mars.
    Meira
  • Hólmfríður Sveinsdóttir rektor Háskólans á Hólum. MYND: GG

    Háskólinn á Hólum – Öflugur sérhæfður háskóli á landsbyggðinni | Hólmfríður Sveinsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 12.02.2026 kl. 09.59 oli@feykir.is
    Á síðastliðnum þremur árum hafa Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum unnið að því að stofna Háskólasamstæðu með það að markmiði að bæta samkeppnishæfni háskólanna ásamt því að auka gæði náms, rannsókna, stoðþjónustu og auka tengsl við atvinnulíf og samfélag um land allt. Sértæk markmið með stofnun Háskólasamstæðunnar eru að styrkja Háskóla Íslands sem leiðandi háskóla í íslensku samfélagi og Háskólann á Hólum sem sérhæfðan háskóla á landsbyggðinni. Jafnframt verður áhersla lögð á að samstæðan verði eftirsóknarverð fyrir fleiri háskóla og rannsóknastofnanir.
    Meira
Yfirlit frétta