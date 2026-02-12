Segja breytingar á búvörulögum vinna gegn hagræðingu í íslenskum landbúnaði
Breytingar atvinnuvegaráðherra á búvörulögum eru til umfjöllunar á Alþingi og var fjallað um þau á fundi byggðarráðs Skagafjarðar í gær. Telur byggðarráð að nái frumvarpið fram að ganga muni það hafa verulega neikvæð áhrif á starfsumhverfi íslensks landbúnaðar og gangi í raun „...þvert gegn yfirlýstri stefnu ríkisstjórnar Íslands um að efla verðmætasköpun í íslenskri matvælaframleiðslu og tryggja sjálfbæra innlenda framleiðslu.“