Opið fyrir styrki til atvinnumála kvenna
Vinnumálastofnun og Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hafa auglýst styrki til atvinnumála kvenna fyrir árið 2026 lausa til umsóknar. Markmið styrkjanna er að styðja við nýsköpun, atvinnusköpun og uppbyggingu fyrirtækja í meirihlutaeigu kvenna. Heildarfjárhæð styrkja að þessu sinni nemur 35 milljónum króna og er hámarksstyrkur fyrir hvert verkefni allt að 4 milljónum króna.
Einnig er hægt að sækja um sérstakan styrk til gerðar viðskiptaáætlunar að upphæð allt að 600.000 krónur, auk styrkja til markaðssetningar og vöruþróunar.
Til að verkefni teljist styrkhæf þurfa eftirfarandi skilyrði meðal annars að vera uppfyllt:
- Verkefnið sé í meirihlutaeigu konu eða kvenna (a.m.k. 51%) og stjórnað af konu
- Verkefnið feli í sér nýnæmi eða nýsköpun
- Verkefnið stuðli að varanlegri atvinnusköpun
- Viðskiptahugmynd sé vel útfærð
Almennt er hægt að sækja um styrk fyrir allt að helmingi af áætluðum kostnaði verkefnis, nema þegar um er að ræða styrk til gerðar viðskiptaáætlunar.
Umsóknarfrestur er frá 9. febrúar til og með 16. mars 2026 og skal sækja um rafrænt á heimasíðunni Atvinnumál kvenna.
Sérstök áhersla verður lögð á að ná til kvenna af erlendum uppruna sem hafa hug á að þróa viðskiptahugmyndir sínar eða byggja upp fyrirtæki. Hægt að bóka viðtal við verkefnastjóra í gegnum heimasíðuna til að fá nánari upplýsingar og ráðgjöf.
Heimild: ssnv.is