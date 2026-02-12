Stólarnir fá Lettana í Riga Zelli í 16 liða úrslitum ENBL deildarinnar
Síðustu leikirnir í riðlakeppni ENBL-deiildarinnar í körfuknattleiks voru leiknir í gærkvöldi. Eftir að Tindastólsmenn lögðu Brussels Basketball í fyrrakvöld var ljóst að stolt Skagafjarðar hafði tryggt sér heimaleikjarétt í 16 liða úrslitum deildarinnar, en lið Tindastóls hafnaði í sjötta sæti. Ljóst er að riðlakeppni lokinni að Stólarnir fá lið Riga Zelli frá Lettlandi í heimsókn í Síkið og verður leikurinn að líkindum þann 10. mars.