Skagafjörður og Húnaþing vestra stofnaðilar að Samtökum landbúnaðarsveitarfélaga
Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar þann 5. október síðastliðinn var samþykkt samhljóða að sveitarfélagið Skagafjörður gerðist aðili að Samtökum landbúnaðarsveitarfélaga. Fyrir fundinum lá boð á stofnfund samtakanna sem fram fór tveimur dögum síðar á Hilton í Reykjavík en 26 sveitarfélög tóku þátt í stofnun samtakanna. Var sveitarstjóra falið að sitja fundinn fyrir hönd Skagafjarðar og fara með fullt og ótakmarkað umboð sveitarfélagsins á fundinum.