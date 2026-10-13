Skagafjörður og Húnaþing vestra stofnaðilar að Samtökum landbúnaðarsveitarfélaga

feykir.is Skagafjörður, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 13.10.2026 kl. 13.31 oli@feykir.is
Úr sveitinni. MYND: ÓAB
Úr sveitinni. MYND: ÓAB

Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar þann 5. október síðastliðinn var samþykkt samhljóða að sveitarfélagið Skagafjörður gerðist aðili að Samtökum landbúnaðarsveitarfélaga. Fyrir fundinum lá boð á stofnfund samtakanna sem fram fór tveimur dögum síðar á Hilton í Reykjavík en 26 sveitarfélög tóku þátt í stofnun samtakanna. Var sveitarstjóra falið að sitja fundinn fyrir hönd Skagafjarðar og fara með fullt og ótakmarkað umboð sveitarfélagsins á fundinum.

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