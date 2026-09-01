Það styttist í að körfuboltinn fari á fullt

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 01.09.2026 kl. 09.24 oli@feykir.is
Riðlarnir í ENBL-deildinni í vetur. SKJÁSKOT AF SÍÐU ENBL
Riðlarnir í ENBL-deildinni í vetur. SKJÁSKOT AF SÍÐU ENBL

Það er fyrsti dagur septembermánaðar í dag, heiður himinn og sólin skín sem aldrei fyrr, Þá er heldur betur ekki ónýtt að birta lista yfir leiki Tindastólsliðanna sem framundan eru í mánuðinum og það er nóg af leikjum þó einhverjir sakni þess kannski hversu fáir fara fram í Síkinu.

Fyrsti leikur strákanna verður í Síkinu 10. september þegar lið Hattar frá Egilsstöðum kemur í heimsókn. Upp úr miðjum mánuði taka strákarnir þátt í 3ja liða móti á Egilsstöðum þar sem nýliðar Hattar og Sindra frá Höfn eru mótherjarnir. Skömmu síðar halda strákarnir utan og slá þrjár flugur í einu höggi í ENBL-deildinni. Fyrsti leikurinn er í Lettlandi 23. september, annar leikurinn í Litháen 27 september og sá þriðji í Englandi 30. september.

Auk þessara liða verða andstæðingar Tindastóls frá Austurríki, Sviss, Þýskalandi og Króatíu. Átján lið taka þátt í ENBL-deildinni í vetur og er Tindastóll í A-riðli. Eitt sæti er óskipað í riðlinum.

Áætlað er að kvennalið Tindastóls spili fjóra æfingaleiki áður en keppni í Bónus-deildinni hefst, þrír þeir fyrstu verða spilaððir fyrir sunnan en lið Ármanns kemur í Síkið 24. september. Hér að neðan má sjá lista yfir leikina:

Karlalið Tindastóls:
10.sept kl 19.15 Mfl kk. Æfingaleikur, Tindastóll – Höttur, Sauðárkróki
17.sept kl 19.15 Mfl kk. Æfingaleikur, Höttur – Tindastóll, Egilsstöðum
19.sept kl 14.00 Mfl kk. Æfingaleikur, Sindri – Tindastóll, Egilsstöðum
23.sept. Mfl kk. ENBL, Leipaja – Tindastóll (nánari upplýsingar síðar)
27.sept. Mfl kk. ENBL, Jonova – Tindastóll (nánari upplýsingar síðar)
30.sept. Mfl kk. ENBL, Bristol – Tindastóll (nánari upplýsingar síðar)

Kvennalið Tindastóls:
12.sept kl 18.00. Mfl kvk. Æfingaleikur, Ármann – Tindastóll, Reykjavík
13.sept kl 17.00. Mfl kvk. Æfingaleikur, Haukar – Tindastóll, Hafnarfirði
20.sept kl 16:00 Mfl kvk. Æfingaleikur, Njarðvík – Tindastóll, Njarðvík
24.sept. kl 19.00 Mfl kvk. Æfingaleikur, Tindastóll – Ármann, Sauðárkróki

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