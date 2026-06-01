Skúnaskrall – Öll saman - hlaut veglegan styrk
Á síðu SSNV kom fram að Barnamenningarsjóður hélt úthlutunarhátíð sína í Höfuðstöðinni sunnudaginn 31. maí, þar sem kom saman fjöldi gesta og eftirvæntingafullir styrkþegar. Einn þeirra var fulltrúi SSNV, en sótt var um styrk til sjóðsins til að endurvekja Barnamenningarhátíðina Skúnaskrall, sem í fyrsta og eina sinn var haldin vorið 2022.
Í upphafi árs hófst samtal við sveitarfélögin í landshlutanum sem öll tóku vel í að taka þátt í þessu verkefni og bjóða upp á metnaðarfulla menningardagskrá fyrir börn og ungmenni á Norðurlandi vestra á haustdögum. Ákveðið var að barnamenningarhátíð með viðburðum um allan landshlutann yrði haldin dagana 21. október til 4. nóvember 2026 – og að hátíðin héldi heitinu Skúnaskrall sem varð til árið 2021.
Skemmst er frá því að segja að Skúnaskrall hlaut mjög veglegur styrk og var því fagnað með öðrum styrkhöfum.