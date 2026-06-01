Stigalausar eftir fimm umferðir

Á síðu SSNV kom fram að Barnamenningarsjóður hélt úthlutunarhátíð sína í Höfuðstöðinni sunnudaginn 31. maí, þar sem kom saman fjöldi gesta og eftirvæntingafullir styrkþegar. Einn þeirra var fulltrúi SSNV, en sótt var um styrk til sjóðsins til að endurvekja Barnamenningarhátíðina Skúnaskrall, sem í fyrsta og eina sinn var haldin vorið 2022.
Prjónagleðin, eða Iceland Knit Fest upp á enska tungu, verður haldin af sveitarfélaginu Húnabyggð dagana 5.-7. júní næstkomandi og er þetta í annað sinn sem Húnabyggð er alfarið með handverkshátíðina á sinni könnu. Það er Svanhildur Pálsdóttir sem er viðburðastjóri Prjónagleðinnar í fimmta skipti og sér hún um undirbúning, skipulag og framkvæmd ásamt mögnuðum hópi sjálfboðaliða. Feykir sendi nokkrar vandaðar spurningar á viðburðastjórann en í ár er haldið upp á það að þetta er í tíunda sinn sem Prjónagleði fer fram.
Talsverður vöxtur er í ferðaþjónustu á Norðurlandi, einkum í vetrarferðaþjónustu, og umtalsverðar fjárfestingar yfirstandandi eða í bígerð á svæðinu. Komufarþegum til Akureyrarflugvallar fjölgaði um 9,5% á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri, þá eru vísbendingar um að erlendir ferðamenn sem heimsækja Norðurland leiti sérstaklega í annars konar afþreyingu en ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll. Fjallað var um stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Norðurlandi á ráðstefnunni „Segjum sögur af fjárfestingum“ sem Markaðsstofa Norðurlands stóð fyrir í vikunni.
Félagar í Rótarýklúbbi Sauðárkróks komu færandi hendi í heimsókn í aðsetur sjúkraþjálfunar og endurhæfingar HSN á Sauðárkróki þann 21. maí síðastliðinn. Það er markmið félaga að láta gott af sér leiða sem víðast í samfélaginu. Gjöfin í ár eru þrjú þrekhjól, hugsuð fyrir alla þá fjölmörgu einstaklinga sem njóta þjálfunar og endurhæfingar hjá stofnuninni.
Erlend fjárfestingarfyrirtæki sækja stíft að fá að reisa Vindmyllugarða á Íslandi. Þarna eru meðal annars á ferðinni erlendir einkafjárfestar sem vilja mjólka verðmæti og arð út úr raforkuframleiðslu á Íslandi og umbreyta þar með íslenskri náttúru með alvarlegum afleiðingum. Fram hefur komið að sótt hefur verið um að reisa vindmyllugarða á yfir 40 stöðum á landinu.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Jón Ólafsson, tónlistarmaður, fæddist á Íslandi á síðustu öld. Kappinn er reyndar ekki tengdur Norðurlandi vestra á nokkurn hátt en á margar góðar minningar frá því að spila á sveitaböllum í Miðgarði, á Blönduósi og víðar á svæðinu. Óhætt er að fullyrða að hann hafi haft fingurna á kafi í tónlistarlífi Íslendinga frá því um mitt eitís þegar hann og Stefán, vinur hans og gítarleikari Hjörleifsson, dúkkuðu upp sem Possibillies og sungu um móðurást.