Máttu þola jafntefli

feykir.is
Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 01.06.2026
kl. 15.26 oli@feykir.is
Leikur að þræði heitir sumar/sérsýning Heimilisiðnaðarsafnsins sem opnuð var á annan dag hvítasunnu. Guðrún Hadda Bjarnadóttir, veflistakona opnaði sýninguna og skýrði vefnaðartæknina á bak við verk sín. Sagðist hún leika sér að því nýta alls konar þræði með mismunandi tækni og aðferðum. Sumum flóknum sem taka langan tíma og öðrum einfaldari og frjálsari. Hún noti gjarnan efni sem unnin eru frá grunni, svo sem ull sem hún sjálf spinnur og litar, hálm eða endurunnin efni.
Á síðu SSNV kom fram að Barnamenningarsjóður hélt úthlutunarhátíð sína í Höfuðstöðinni sunnudaginn 31. maí, þar sem kom saman fjöldi gesta og eftirvæntingafullir styrkþegar. Einn þeirra var fulltrúi SSNV, en sótt var um styrk til sjóðsins til að endurvekja Barnamenningarhátíðina Skúnaskrall, sem í fyrsta og eina sinn var haldin vorið 2022.
Talsverður vöxtur er í ferðaþjónustu á Norðurlandi, einkum í vetrarferðaþjónustu, og umtalsverðar fjárfestingar yfirstandandi eða í bígerð á svæðinu. Komufarþegum til Akureyrarflugvallar fjölgaði um 9,5% á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri, þá eru vísbendingar um að erlendir ferðamenn sem heimsækja Norðurland leiti sérstaklega í annars konar afþreyingu en ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll. Fjallað var um stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Norðurlandi á ráðstefnunni „Segjum sögur af fjárfestingum“ sem Markaðsstofa Norðurlands stóð fyrir í vikunni.
Félagar í Rótarýklúbbi Sauðárkróks komu færandi hendi í heimsókn í aðsetur sjúkraþjálfunar og endurhæfingar HSN á Sauðárkróki þann 21. maí síðastliðinn. Það er markmið félaga að láta gott af sér leiða sem víðast í samfélaginu. Gjöfin í ár eru þrjú þrekhjól, hugsuð fyrir alla þá fjölmörgu einstaklinga sem njóta þjálfunar og endurhæfingar hjá stofnuninni.
Erlend fjárfestingarfyrirtæki sækja stíft að fá að reisa Vindmyllugarða á Íslandi. Þarna eru meðal annars á ferðinni erlendir einkafjárfestar sem vilja mjólka verðmæti og arð út úr raforkuframleiðslu á Íslandi og umbreyta þar með íslenskri náttúru með alvarlegum afleiðingum. Fram hefur komið að sótt hefur verið um að reisa vindmyllugarða á yfir 40 stöðum á landinu.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Að þessu sinni er það Hólmar Örn Eyjólfsson sem svarar Tón-lystinni en auk þess að vera atvinnumaður í knattspyrnu er hann besti gítarleikarinn í íslenska landsliðinu í knattspyrnu – að mati Feykis. Þar sem Hólmar er búinn að glíma við erfið meiðsli undanfarna mánuði var ákveðið að senda honum spurningalista Tón-lystarinnar til að stytta honum stundirnar í endurhæfingunni í Búlgaríu þar sem hann er á mála hjá stórliði Levski Sofia.