Sumarsýning Heimilisiðnaðarsafnsins | Frá Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi
Leikur að þræði heitir sumar/sérsýning Heimilisiðnaðarsafnsins sem opnuð var á annan dag hvítasunnu. Guðrún Hadda Bjarnadóttir, veflistakona opnaði sýninguna og skýrði vefnaðartæknina á bak við verk sín. Sagðist hún leika sér að því nýta alls konar þræði með mismunandi tækni og aðferðum. Sumum flóknum sem taka langan tíma og öðrum einfaldari og frjálsari. Hún noti gjarnan efni sem unnin eru frá grunni, svo sem ull sem hún sjálf spinnur og litar, hálm eða endurunnin efni.
Hadda er fjölhæf listakona hvort sem um er að ræða vefnað, myndlist, ljósmyndun eða handiðn. Hún nam við listadeild Lýðháskólans í Eskilstuna og lærði þar vefnað. Einnig lauk hún námi við málunardeild Myndlistaskólans á Akureyri og kennaranámi við Listaháskóla Íslands. Hadda hefur sett upp fjölda einkasýninga og tekið þátt í samsýningum, haldið námskeið og kennt víða, bæði handmennt og myndlist. Hún hefur tekið þátt í rekstri nokkurra gallería bæði í Svíþjóð og á Akureyri og rekur nú sitt eigið gallerí og vinnustofu, Dyngjuna listhús, að bænum Fífilbrekku í Eyjafjarðarsveit þar sem hún býr.
Í ávarpi Elínar forstöðumanns safnsins kom fram að stefna safnsins væri að hafa sýningarnar mjög ólíkar á milli ára og sem dæmi, þá hafi verið fjölbreytt prjónasýning í fyrra og árið þar áður óvenjuleg útsaumssýning, en nú hefði verið komið að veflistarsýningu. Það sem tengdi ólíkar sýningar saman væri menningararfurinn sem væri til varðveislu í safninu.
Allar eiga sýningarnar það sameiginlegt að gefa innsýn í fjölbeyttan listiðnað og handmennt íslensks lista- og handverksfóks og hafa skapað skemmtilegt samstarf við starfandi listafólk og hönnuði og tengt safnið við sköpun listar og handverks á Íslandi sem og erlendis. Elín rifjaði upp að Heimilisiðnaðarsafnið starfaði í samræmi við safnalög og væri viðurkennt safn af Safnaráði. Einnig að fyrir utan hið hefðbundna safnastarf færu þar fram ýmsir menningarviðburðir sem ævinlega væru mjög vel sóttir.
Fjölmargir hópar heimsækja safnið utan hins venjubundna sumaropnunartíma og á síðasta ári heimsóttu hátt á fjórða þúsund gestir safnið. Vakti hún athygli á að flestir gestir safnsins nýttu sér aðra þjónustu á svæðinu eins og veitingastaði og sundlaug og aðra þjónustu og má segja að það sé í raun alvöru segull sem dregur fólk hingað í Húnabyggð sem marka efnahagslegt spor.
Fjölmenni var við opnunina og í upphafi og við lok samkomunnar spilaði Sólveig Erla Baldvinsdóttir, frá Tjörn á Skaga á þverflautu og ljáði þessari góðu stund hátíðalegan blæ.
Gestum var síðan boðið upp á kaffi og kleinur og áttu gott spjall og samveru.
