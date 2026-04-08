Slagarasveitin býður í lágstemmt fjör
Slagarasveitin húnvetnska heldur tónleika á Sjávarborg á Hvammstanga föstudaginn 10. apríl og á Teni á Blönduósi laugardaginn 11. apríl. Báðir tónleikarnir hefjast kl. 21:15 og standa yfir í tæpa klukkustund. Á tónleikunum flytur sveitin nokkur af sínum frumsömdu lögum á lágstemmdum nótum.
Einnig mun Slagarasveitin flytja nýtt lag sem gefið verður út á Spotify föstudaginn 10. apríl. Lagið heitir ,,Af réttri braut“.
Slagarasveitina skipa þeir Geir Karlsson bassi, Kristinn Rúnar Víglundsson söngur, Ragnar Karl Ingason gítar, mandolin, munnharpa og söngur, Skúli Þórðarson ásláttur og Stefán Ólafsson gítar og söngur. Einnig koma fram á tónleikunum Aldís Olga Jóhannsdóttir söngur og Eyþór Franzson Wechner hljómborð/pianó.
Aðgangur er ókeypis.
/Fréttatilkynning