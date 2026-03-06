Soroptimistar taka þátt í Alþjóðlegum baráttudegi kvenna – því það skiptir máli
Alþjóðlegur baráttudagur kvenna 8. mars er jafn mikilvægur nú sem áður. Dagurinn er mikilvægur um allan heim og við, Soroptimistar notum tækifærið og tölum einni röddu fyrir réttindum, öryggi og framtíð kvenna og stúlkna. Þessi dagur er alþjóðlegur vettvangur til að fagna framförum en einnig vettvangur til að draga fram viðvarandi ójafnrétti og knýja fram breytingar í þágu kvenna og stúlkna.
Við Soroptimistar vitum að kynjajafnrétti er bæði áfangi sem vert er að fagna og markmið sem við verðum áfram að vinna að. Konur munu halda áfram að móta samfélög, leiða nýsköpun, byggja upp frið og efla réttlæti. Áherslur okkar hvetja okkur til að fagna og finna innblástur af þeim ótrúlega árangri sem konur ná á hverjum degi. Jafnframt minnir það okkur á að áframhaldandi árangur krefst sýnileika og sameiginlegrar skuldbindingar.
Árið 2026 leggur Soroptimistasamband Evrópu áherslu á slagorðið „Why it matters“ – konur knýja framfarir. Það skiptir meira máli nú en nokkur sinni fyrr að Soroptimistar séu rödd kvenréttinda, upplýst og trúverðug á tímum þegar jafnrétti á undir högg að sækja. Þótt margt hafi áunnist er enn verk að vinna og Soroptimistar munu áfram vera í fararbroddi með því að magna sameiginlega rödd, fagna árangri okkar og einbeita okkur að því að skapa framtíð þar sem jafnrétti er fyrir alla.
Með víðtækri þátttöku sem tengist 8. mars staðfestum við að jafnrétti verður aðeins náð þegar við stöndum saman sem mannkyn og höldum áfram að knýja saman á um raunverulegar sjálfbærar aðgerðir.
20 Soroptimistaklúbbar um allt land munu á margvíslegan hátt minna á Alþjóðlegan baráttudag kvenna. Minn klúbbur, Akureyrarklúbbur Soroptimista stendur, í samstarfi við Zontaklúbbana á Akureyri, fyrir áhugaverðum fundi föstudaginn 6.mars í anddyri Borga við Norðurslóð í HA kl.12.10 þar sem sjónum verður beint að jafnréttismálum undanfarinna áratuga. Á fundinum verður m.a. fjallað um hvort jöfnuður ríki í launaðri og ólaunaðri vinnu og hvaða áskoranir enn blasa við. Einnig verður vikið að mikilvægu viðfangsefni—stöðu feðra með ung börn. Markmið fundarins er að varpa ljósi á þróun jafnréttismála, skapa vettvang fyrir málefnalega umræðu og hvetja til áframhaldandi framfara. Þar gefst gestum tækifæri til að fræðast, ræða og taka þátt í samtali sem snertir fjölskyldulíf, atvinnuþátttöku og samfélagslega ábyrgð allra kynja.
Soroptimistaklúbbur Skagafjarðar er öflugur klúbbur sem ég hvet lesendur til að kynna sér nánar. soroptimist.is
Katrín Káradóttir
Fyrsti varaforseti Soroptimistasambands Íslands