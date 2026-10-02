Stebbi JAK verður í Krúttinu í kvöld

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 02.10.2026 kl. 11.23 oli@feykir.is
Stebbi JAK. MYND AF NETINU
Stebbi JAK. MYND AF NETINU

Tónlistarmaðurinn með rokkröddina, Stebbi JAK, er á ferðinni um landið í október og heldur tónleika í Krúttinu á Blönduósi í kvöld, föstudaginn 2. október klukkan 20:30, en í gær var hann í Hlöðunni á Hvammstanga. Á efnisskránni verður fjölbreytt blanda af lögum af nýútkominni plötu hans, Líttu í kringum þig, ásamt vel völdum lögum frá ferlinum.

Gestir geta átt von á lögum úr Söngvakeppni Sjónvarpsins, tónlist frá Dimmu, tökulögum og öðrum verkum sem skapa líflega og hlýlega stemningu. Stebbi JAK lofar framúrskarandi kvöldstund með góðu fólki og góðri tónlist.

Miðaverð er 3.900 kr.

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