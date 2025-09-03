Stefnt á að vegaframkvæmdum í Hjaltadal verði lokið fyrir mánaðamót

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 03.09.2025 kl. 14.26 oli@feykir.is
Vegur 767 – eða kannski bara einkennisvegur skagfirsku sveiflunnar? MYND: ÓAB
Vegur 767 – eða kannski bara einkennisvegur skagfirsku sveiflunnar? MYND: ÓAB

Um mitt sumar ákvað ríkisstjórnin að spýta í lófana varðandi vegaframkvæmdir og meðal annars lofaði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra að ráðist yrði í lagfæringar á veginum í Hjaltadal í Skagafirði sem var að margra mati hreinlega hættulegur. Átti framkvæmdum að vera lokið áður en Landsmót hestamanna yrði flautað á næsta sumar. Feykir spurðist í morgun fyrir um hvort einhver hreyfing væri á málum og sagði Stefán Öxndal Reynisson, vegtæknir hjá Vegagerðinni á Sauðárkróki að sannarlega væri komin hreyfing á málin.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Bjarni Stefán Konráðsson og Soffía Helga Valsdóttir. MYND FACEBOOK

    Bjarni og Soffía til liðs við knattspyrnudeild Tindastóls

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 03.09.2025 kl. 14.45 gunnhildur@feykir.is
    Í tilkynningu frá barna og unglingaráði knattspyrnudeildar Tindastól segir að nú hafi borist liðsauki við það frábæra fólk sem fyrir starfar við deildina en það eru þau Bjarni Stefán og Soffía Helga sem eru mætt aftur í fjörðinn og kominn til starfa.
    Meira

  • Straumlaust verður sólarhring fyrr en áður var auglýst

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 03.09.2025 kl. 13.30 gunnhildur@feykir.is
    Rarik hefur flýtt áður auglýstu straumleysi í stórum hluta Húnabyggðar og á Skagaströnd, sem vera átti frá klukkan 23:00 fimmtudaginn 4. september og til 05:00 föstudaginn 5. september, um sólarhring.
    Meira

  • Nóg um að vera hjá Skagfirðingasveit og nýr formaður

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 03.09.2025 kl. 11.15 gunnhildur@feykir.is
    Það var nóg um að vera hjá björgunarsveitinni Skagfirðingasveit um helgina en helgin hófst á afmælishátið sveitarinnar sl. föstudag. Upphaflega planið var þó að halda hátíðina í vor en vegna veikinda varð lítið úr störfum afmælisnefndar og því frestaðist viðburðurinn. Daginn eftir afmælisveisluna hélt sveitin svo með veltibílinn á Sveitasæluna í reiðhöllina Svaðastaði við mjög miklar vinsældir gesta sælunnar. 
    Meira
  • MYND SIGRÍÐUR AADNEGARD

    Haustþing leikskólastarfsmanna á Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 03.09.2025 kl. 09.15 gunnhildur@feykir.is
    Haustþing starfsfólks leikskóla á Norðurlandi vestra var haldið á Blönduósi þann 29. ágúst síðastliðinn. Þingið er haldið annað hvert ár og nú var komið að leikskólastjórum leikskóla í Húnavatnssýslum að halda þingið með dyggri aðstoð Farskólans. Þingið sóttu alls um 116 starfsmenn leikskólanna.
    Meira
Yfirlit frétta