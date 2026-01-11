Stólarnir tryggðu sigurinn á lokamínútunum í Stykkishólmi

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 11.01.2026 kl. 19.24 oli@feykir.is

Það verður Skagfirðingapartý bikarhelgina miklu hvenær og hvar sem hún nú verður því karlalið Tindastóls fylgdi í fótspor Stólastúlkna, sem unnu KR í VÍS bikarnum í gær, og tryggðu sér sömuleiðis sæti í undanúrslitum með sigri á liði Snæfells í Stykkishólmi. Fyrirfram var reiknað með öruggum sigri Stólanna en heimamenn í Snæfelli gáfu Stólunum hörkuleik og það var ekki fyrr en í fjórða leikhluta sem gestirnir sýndu mátt sinn og megin. Lokatölur 98-115.

  Karólína með góðum vini sínum, Baugi.

    Má skella riðuveikinni á Íslandi á brennuna

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 11.01.2026 kl. 09.00
    Karólína Elísabetardóttir, bóndi í Hvammshlíð (og reyndar ýmislegt annað líka), gamaldags búskapur, eins og Karólína orðar sjálf, með um 80 kindur, þar af u.þ.b. 30 sauði og þrjá hesta. Svo eru hundarnir Baugur, Kappi og Ljúfur alveg ómissandi.
  Það var vel fagnað í leikslok.

    Stólastúlkur komnar í undanúrslit í VÍS bikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 10.01.2026 kl. 22.14
    Lið Tindastóls og KR mættust fyrr í kvöld í átta liða úrslitum VÍS bikarsins í Síkinu á Sauðárkróki. Reiknað var með hörkuleik en lengstum var það nú ekki raunin því heimastúlkur sýndu hreint frábæran leik ... allt þar til átta mínútur voru eftir þegar gestirnir náðu 20-0 kafla á sex mínútum og minnkuðu muninn í eitt stig. Þá var nú alveg ágætt að vera með eitt stykki Maddie Sutton í sínu liði og hún sá til þess að sigurinn var Tindastóls og tryggði Stólastúlkur í fyrsta sinn í undanúrslit í bikarnum. Lokatölur 72-68.
  Friðbjörn Ásbjörnsson framkvæmdastjóri FISK Seafood.

    Umræðan og samstarfið | Friðbjörn Ásbjörnsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 10.01.2026 kl. 21.25
    Ég hef í þessum áramótapistlum mínum síðustu árin reynt að varðveita hátíðarskapið og meta stöðuna og framtíðarhorfur hverju sinni af yfirvegun gagnvart því sem hvorki við í FISK Seafood né þjóðin öll höfum nokkra stjórn á. Á meðal þess er margt sem skiptir afkomu hvers árs miklu máli; veðurfar og gæftir, verð á erlendum mörkuðum, heimsmarkaðsverð á olíu, breytingar í neyslumynstri fólks á okkar stærstu markaðssvæðum o.s.frv.
  Það er stórleikur hjá stelpunum í Síkinu klukkan sex

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 10.01.2026 kl. 12.25
    Það er bikarhelgi í körfunni og bæði karla- og kvennalið Tindastóls verða í eldlínunni en um er að ræða leiki í átta llið úrslitum. Á morgun (sunnudag) mæta strákarnir liði Snæfells og fer leikurinn fram í Stykkishólmi og hefst kl. 16:00. Stólastúlkur fá hins vegar lið KR í heimsókn alla leið úr Vesturbæ Reykjavíkur og hefst leikurinn kl. 18:00 og því alveg upplagt að fjölmenna í Síkið og styðja okkar lið til sigurs.
