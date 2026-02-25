Veður fer versnandi þegar líður á daginn

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.02.2026 kl. 09.01 oli@feykir.is
Svona var staðan á vegum á Norðurlandi um kl. 9 í morgun. SKJÁSKOT AF SÍÐU VEGAGERÐARINNAR
Svona var staðan á vegum á Norðurlandi um kl. 9 í morgun. SKJÁSKOT AF SÍÐU VEGAGERÐARINNAR

Vegir á Norðurlandi vestra er færir en á flestum þeirra er þó hálka eða hálkublettir. Á vegum á Skaga og Tröllaskaga er ýmis skafrenningur eða éljagangur og því vissara að kanna aðstæður áður en lagst er í ferðalög því gert er ráð fyrir snjókomu þegar líður á daginn og auknum vindi þegar kvöldið nálgast.

Í Skagafirði er spáð vindi allt að 13 m/sek seint í kvöld en um sex leytið er gert fyrir bálhvössu á Öxnadalsheiði eða 23 m/sek og raunar mjög hvössu veðri í allan dag.

Á morgun, fimmtudag, er spáð skaplegu veðri, hægum vindi, fram að kvöldmat en þá hvessir og reiknað er með snarpri vestan eða norðvestanátt með snjókomu. Það er síðan spáð sunnanátt á föstudag og stöku éljagangi, lægir nokkuð þegar líður á daginn og síðan er gert ráð fyrir ágætu helgarveðri.

Sem fyrr segir er færð sem stendur ágæt á Norðurlandi. Langidalurinn er greiðfær og þá ber svo við að Öxnadalur er sömuleiðis greiðfær og sama gildir um Eyjafjarðarbraut inn af Akureyri, Víðast hvar annarsstaðar er hálka eða hálkublettir. Snjóþekja er nú á Þverárfjallsvegi og þar er unnið að mokstri. Það er snarpur vindur á Þverárfjallsvegi, Vatnsskarði og á Öxnadalsheiði eða um 16 m/sek. Nokkuð stillt er á Holtavörðuheiði en þar er búið að hálkuverja. Þar er nú éljagangur og spár gera ráð fyrir snjókomu og auknum vindi upp úr hádegi.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Framúrskarandi verkefni 2025

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.02.2026 kl. 09.31 gunnhildur@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra kallar eftir tilnefningum til framúrskarandi verkefna á Norðurlandi vestra á árinu 2025. Þetta er í sjöunda sinn sem viðurkenningin verður veitt og gert er ráð fyrir að hún verði afhent í lok mars 2026. Viðurkenningarnar eru veittar í tveimur flokkum: Annars vegar verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og hins vegar verkefni á sviði menningar.
    Meira

  • Keppni í Meistaradeild KS frestað til föstudags

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 25.02.2026 kl. 09.16 oli@feykir.is
    Í kvöld átti að keppa í slaktaumatölti T2 í Meistaradeild KS í hestaíþróttum í Reiðhöllinni Svaðastöðum. Vegna slæmrar veðurspár fyrir kvöldið, en spáð er snarpri sunnanátt og snjókomu í Skagafirði, hefur verið tekin ákvörðun um að fresta keppni og verður mótið þess í stað haldið föstudaginn 27. febrúar klukkan 19:00.
    Meira

  • Flösku- og dósasöfnun frestað til fimmtudagsins 26. feb.

    feykir.is Skagafjörður 24.02.2026 kl. 14.40 siggag@nyprent.is
    Flösku- og dósasöfnun sem átti að fara fram á morgun, miðvikudaginn 25. febrúar, hefur verið frestað til fimmtudagsins 26. febrúar og munu iðkendur Körfuknattleiksdeildar Tindastóls ganga í hús á Króknum milli kl. 17-19. Ef þið eruð vant við látin, en viljið gefa nokkrar dósir og/eða flöskur, þá er ykkur velkomið að setja poka fyrir utan hurðina hjá ykkur merkta Tindastól og við kippum þeim með okkur.
    Meira

  • Á sama tíma að ári á svið í Bifröst

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 24.02.2026 kl. 14.25 gunnhildur@feykir.is
    Það er löngu orðin hefð fyrir því að Leikfélagið á Sauðárkróki frumsýni leikrit í Sæluviku. Venjulega er eitt verk sýnt að vori, ætlað fullorðnum áhorfendum og haustverk félagsins yfirleitt fyrir yngri kynslóðina. Leikfélag Sauðárkróks er eitt elsta áhugamannaleikfélag á landinu en það var stofnað 13. apríl 1888.
    Meira
Yfirlit frétta