Veður fer versnandi þegar líður á daginn
Vegir á Norðurlandi vestra er færir en á flestum þeirra er þó hálka eða hálkublettir. Á vegum á Skaga og Tröllaskaga er ýmis skafrenningur eða éljagangur og því vissara að kanna aðstæður áður en lagst er í ferðalög því gert er ráð fyrir snjókomu þegar líður á daginn og auknum vindi þegar kvöldið nálgast.
Í Skagafirði er spáð vindi allt að 13 m/sek seint í kvöld en um sex leytið er gert fyrir bálhvössu á Öxnadalsheiði eða 23 m/sek og raunar mjög hvössu veðri í allan dag.
Á morgun, fimmtudag, er spáð skaplegu veðri, hægum vindi, fram að kvöldmat en þá hvessir og reiknað er með snarpri vestan eða norðvestanátt með snjókomu. Það er síðan spáð sunnanátt á föstudag og stöku éljagangi, lægir nokkuð þegar líður á daginn og síðan er gert ráð fyrir ágætu helgarveðri.
Sem fyrr segir er færð sem stendur ágæt á Norðurlandi. Langidalurinn er greiðfær og þá ber svo við að Öxnadalur er sömuleiðis greiðfær og sama gildir um Eyjafjarðarbraut inn af Akureyri, Víðast hvar annarsstaðar er hálka eða hálkublettir. Snjóþekja er nú á Þverárfjallsvegi og þar er unnið að mokstri. Það er snarpur vindur á Þverárfjallsvegi, Vatnsskarði og á Öxnadalsheiði eða um 16 m/sek. Nokkuð stillt er á Holtavörðuheiði en þar er búið að hálkuverja. Þar er nú éljagangur og spár gera ráð fyrir snjókomu og auknum vindi upp úr hádegi.