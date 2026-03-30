Stólastúlkur heimsækja Njarðvík í kvöld í úrslitakeppninni

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 30.03.2026 kl. 11.34 oli@feykir.is
Kvennalið Tindastóls. Myndin er frá í haust. MYND: DAVÍÐ MÁR
Kvennalið Tindastóls. Myndin er frá í haust. MYND: DAVÍÐ MÁR

Úrslitakeppnin í körfunni hefst í kvöld en þá mæta Stólastúlkur liði Njarðvíkur í Ice Mar-höllinni í Njarðvík. Lið Tindastóls lenti í sjöunda sæti í Bónus deildinni en góður stígandi hefur verið í leik liðsins og vann liðið fimm af síðustu sex leikjum sínum í deildarkeppninni. Lið Njarðvíkur hefur hins vegar verið í toppbaráttu í allan vetur og endaði í öðru sæti í deildinni en liðið er gríðarlega vel skipað og margir reynsluboltar í liðinu eins og t.d. Danielle Rodriguez og Brittany Dinkins sem hafa verið meðal bestu leikmanna deildarinnar síðustu ár. Leikurinn hefst kl. 19 og Feykir lagði nokkrar spurningar fyrir Israel Martín þjálfara.

Fleiri fréttir

  Högni Elfar Gylfason oddvita Miðflokksins í Skagafirði.

    „Vont er þeirra ránglæti“ | Högni Elfar Gylfason skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 30.03.2026 kl. 10.31 oli@feykir.is
    Í þeim leiðinda veðrabrigðum með roki og snjókomu sem að undanförnu hafa verið að hrjá okkur Skagfirðinga líkt og aðra landsmenn hefur undirrituðum borist fyrirspurnir um fyrirkomulag snjómoksturs í Skagafirði. Við nánari skoðun kom ýmislegt í ljós sem ástæða er til að upplýsa íbúa sveitarfélagsins um.
    Meira

  Aukasýning á morgun

    feykir.is Skagafjörður 30.03.2026 kl. 09.50 gunnhildur@feykir.is
    Veðrið hefur sett strik í ansi marka reikninga undanfarið og vegna veðurs þurftu nemendur í Grunnskóla austan Vatna að fresta sýningunni með Allt á Hreinu sem átti að vera í sl föstudagskvöld. Aukasýning verður á morgun þriðjudag 31. mars klukkan 20. 
    Meira
  Alexandra sveitarstjóri á Skagaströnd. AÐSEND MYND

    Vill sjá samfélagið þróast í takt við þarfir og væntingar íbúanna á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 30.03.2026 kl. 09.03 oli@feykir.is
    Feykir sendir sveitarstjórunum fjórum á Norðurlandi vestra nýverið spurningar sem lúta að verkefnum sveitarfélaganna og framtíðarsýn. Unnur Valborg í Húnaþingi vestra hefur þegar svarað og nú er það Alexandra Jóhannesdóttir á Skagaströnd sem verður fyrir svörum. „Sveitarfélagið hefur verið í miklum uppbyggingar- og framkvæmdafasa undanfarin ár og við höldum áfram af sama krafti. Áhersla hefur einkum verið lögð á innviði sem styðja við atvinnulíf, þjónustu og lífsgæði íbúa, og þau verkefni sem fram undan eru endurspegla þá stefnu,“ segir Alexandra fyrst þegar hún er spurð um hver séu helstu verkefnin semSveitarfélagið Skagaströnd hyggst vinna að á árinu.
    Meira

  Grenvíkingar áttu ekki séns gegn sprækum Stólum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 30.03.2026 kl. 08.39 oli@feykir.is
    Tindastóll og Magni mættust á gervigrasinu á Króknum seinni partinn í gær en leikurinn var liður í 2. umferð Mjólkurbikarsins. Stólarnir höfðu áður unnið Knattspyrnufélag Fjallabyggðar í fyrstu umferðinni en Grenvíkingar hafa ekki fært Tindastólsmönnum mikla lukku upp á síðkastið en í gær varð breyting á. Lið Tindastóls átti glimrandi leik og lagði gestina 3-1 og mætir annað hvort liði Njarðvíkur eða Hvíta riddarans í 32 liða úrslitunum.
    Meira
