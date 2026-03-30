Stólastúlkur heimsækja Njarðvík í kvöld í úrslitakeppninni
Úrslitakeppnin í körfunni hefst í kvöld en þá mæta Stólastúlkur liði Njarðvíkur í Ice Mar-höllinni í Njarðvík. Lið Tindastóls lenti í sjöunda sæti í Bónus deildinni en góður stígandi hefur verið í leik liðsins og vann liðið fimm af síðustu sex leikjum sínum í deildarkeppninni. Lið Njarðvíkur hefur hins vegar verið í toppbaráttu í allan vetur og endaði í öðru sæti í deildinni en liðið er gríðarlega vel skipað og margir reynsluboltar í liðinu eins og t.d. Danielle Rodriguez og Brittany Dinkins sem hafa verið meðal bestu leikmanna deildarinnar síðustu ár. Leikurinn hefst kl. 19 og Feykir lagði nokkrar spurningar fyrir Israel Martín þjálfara.