Sungið fyrir Bryndísi Klöru
Sunnudaginn 7.sept ætla Skagfirðingar að sameinast í söng í Menningarhúsinu Miðgarði í Skagafirði og halda styrktartónleikar v/Bryndísarhlíðar. Allur ágóði miðasölunnar rennur óskiptur í söfnunina. Snorri og Sigga Jóna staðarhaldarar í Miðgarði hafa fengið nokkra söngelska aðila til liðs við sig sem fram koma á þessum styrktartónleikum.
Fram koma:
sr. Halla Rut Stefánsdóttir,
Rögnvaldur Valbergsson, undirleikari,
Snorri Snorrason, tenór,
Birgir Karl Óskarsson, tenór, (faðir Bryndísar Klöru)
Tríóið Hljómbrá,
Gunnhildur og Kristvina Gísladætur,
Vorvindar glaðir, stjórnandi Friðrik Þór Jónsson,
Dagmar Helga Helgadóttir og Valgerður Rakel Rúnarsdóttir, Undirleikur: Ragnar Þór Jónsson,
Félagar úr Karlakórnum Heimi,
Ekki er ólíklegt að einhverjir leynigestir láti sjá sig.
Á vef Stjórnarráðsins má lesa þetta um verkefnið, Bryndísarhlíð: „Heilbrigðisráðuneytið undirbýr að hefja skimun fyrir ofbeldi í grunnskólum landsins og koma á fót móttöku á Landspítala fyrir börn sem beitt hafa verið ofbeldi. Stefnumótunarvinna stendur yfir og unnið er að gerð tilheyrandi fræðsluefnis og leiðbeininga. Einnig er áformað að setja á fót miðstöð fyrir börn sem þolendur ofbeldis og hafa stjórnendur Minningarsjóðs Bryndísar Klöru lýst vilja til að styðja myndarlega við verkefnið. Horft er til þess að sjóðurinn kaupi eða fjármagni standsetningu á hentugu húsnæði undir slíka miðstöð sem myndi m.a. hýsa geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn sem sætt hafa ofbeldi.
Stjórnvöld kynntu 25. júní í fyrra áform um aðgerðir til að sporna við ofbeldi meðal barna, auka forvarnarstarf og leiða saman fjölbreytta þjónustu og viðbragðsaðila í átaki gegn vaxandi ofbeldi meðal barna og ungmenna á Íslandi. Í kjölfar hörmulegs atburðar á Menningarnótt í fyrra, þegar Bryndís Klara Birgisdóttir lét lífið eftir hnífstunguárás, kynntu stjórnvöld enn frekari aðgerðir og settu á fót hóp um framkvæmd þeirra. Aðgerðahópurinn skilaði stöðuskýrslu um innleiðingu aðgerðanna í mars sl.
Miðstöðin verði nefnd Bryndísarhlíð
Minningarsjóður í nafni Bryndísar Klöru var stofnaður í september á liðnu ári og er forseti Íslands verndari hans. Markmið sjóðsins er að styðja við verkefni sem miða að því að vernda börn gegn ofbeldi og efla samfélag þar sem samkennd og samvinna eru í forgrunni. Þegar hafa safnast umtalsverðir fjármunir í sjóðinn og 11. júní sl. hófst söfnunarátak sjóðsins fyrir geðheilbrigðisúrræði fyrir börn sem þolendur ofbeldis. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis er í stjórn sjóðsins. Hún leggur áherslu á að úrræðið eigi að vera viðbót við þá þjónustu sem þegar er fyrir hendi, þ.e. lágþröskuldaúrræði sambærilegt þjónustu Bjarkarhlíðar sem er fyrir fullorðna þolendur ofbeldis.
Alma D. Möller heilbrigðisráðherra segir að framundan sé vinna við að skipuleggja og móta þá þjónustu sem veitt verði í Bryndísarhlíð og hvernig samstarfi og samvinnu verði háttað við aðra þjónustuveitendur, stofnanir og ráðuneyti. „Þjónustan í Bryndísarhlíð verður skipulögð og rekin af hinu opinbera en framlag Minningarsjóðs Bryndísar Klöru er húsnæðið fyrir starfsemina. Það er mikilsvert framlag í öllu tilliti og hugurinn, kjarkurinn og sá góði vilji sem að baki býr veit ég að mun verða öllum sem koma að verkefninu hvatning til að gera sitt allra besta“ segir Alma.
Feykir hvetur Skagfirðinga til að leggja góðu málefni lið og fjölmenna á góða tónleika./ hmj