Taco súpa og eplakaka | Matgæðingar Feykis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 05.07.2026 kl. 09.22 siggag@nyprent.is
Steinunn Valdís og Sigurður Ingi. Hvar ætli þau séu stödd? AÐSEND MYND
Steinunn Valdís og Sigurður Ingi. Hvar ætli þau séu stödd? AÐSEND MYND

Matgæðingar vikunnar í tbl. 8 voru Steinunn Valdís Jónsdóttir og Sigurður Ingi Ragnarsson og eiga þau fjögur börn; Brynjar Loga, Kristinn Frey, Ingu Sólveigu, Veigar Þór og tengdabörnin eru tvö, Almar Atli og Kristín Lilja. Steinunn og Sigurður búa á Sauðárkróki og Steinunn vinnur í sundlauginni á Króknum og Siggi vinnur sem raflagnahönnuður á Tengli og kennir líka við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra.

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