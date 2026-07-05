Taco súpa og eplakaka | Matgæðingar Feykis
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 05.07.2026 kl. 09.22
Matgæðingar vikunnar í tbl. 8 voru Steinunn Valdís Jónsdóttir og Sigurður Ingi Ragnarsson og eiga þau fjögur börn; Brynjar Loga, Kristinn Frey, Ingu Sólveigu, Veigar Þór og tengdabörnin eru tvö, Almar Atli og Kristín Lilja. Steinunn og Sigurður búa á Sauðárkróki og Steinunn vinnur í sundlauginni á Króknum og Siggi vinnur sem raflagnahönnuður á Tengli og kennir líka við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra.