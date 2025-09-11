Það hleypur á hleðslusnærið hjá Skagstrendingum

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 11.09.2025 kl. 09.39 oli@feykir.is
Frá Skagaströnd. Myndin var tekin síðasta haust. MYND: ÓAB
Frá Skagaströnd. Myndin var tekin síðasta haust. MYND: ÓAB

Á vef Skagastrandar er sagt frá því að af hleðslustöðvarmálum í sveitarfélaginu séu góðar fréttir en það styttist í að uppsetning á hraðhleðslustöð verði klár. Um er að ræða 150 kW Alpitronic hraðhleðslustöð opna almenningi með tveimur CCS2 tengjum. Hægt verður að hlaða tvo rafbíla samtímis. Stöðin verður staðsett á lóð Olís við Oddagötu 2. Hraðhleðslustöðina má finna í Ísorku appinu og verður aðgengileg með hleðslulykli Ísorku og með Ísorku appinu.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Þá er ég farinn... MYND: ÓAB

    Stefnir í hrun í komu skemmtiferðaskipa til Skagafjarðar næsta sumar

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 11.09.2025 kl. 08.16 oli@feykir.is
    Gistináttagjald á skemmtiferðaskip er talsvert til umræðu nú en útlit er fyrir algjört hrun í komu skemmtiferðaskipa til minni hafna landsins og því umtalsvert högg fyrir sveitarfélög, hafnir og ferðaþjónustufyrirtæki á landsbyggðinni. Gjaldinu var breytt um síðustu áramót og segir Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri Skagafjarðar að aðeins sjö heimsóknir skemmtiferðaskipa séu áætlaðar næsta sumar en þær voru 25 í sumar.
    Meira
  • Flott þessi rúta en þó er ólíklegt að þetta verði fararskjóti Húnvetninga þegar þar að kemur. MYND AF AÐDÁENDASÍÐUNNI

    Tilboð sem er varla hægt að hafna?

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 10.09.2025 kl. 16.29 oli@feykir.is
    Það styttist í fótboltavertíðinni og þá sérstaklega karlamegin. Aðeins á eftir að spila eina umferð í 2. og 3. deild en aldrei þessu vant þá er risastór gulrót í sjónmáli hjá báðum liðunum á Norðurlandi vestra. Nefnilega úrslitaleikurinn í Fótbolta.net bikarnum. Leikur sem fyrir suma aðdáendur Kormáks/Hvatar og Tindastóls bliknar reyndar í samanburði við sjálfan undanúrslitaleikinn þar sem liðin mætast innbyrðis á Sauðárkróksvelli.
    Meira
  • Nýr Ásgarður fyrir miðju. MYND: ÁRNI GEIR

    Framkvæmdir við Ásgarð á Skagaströnd ganga vel

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 10.09.2025 kl. 13.30 oli@feykir.is
    Hafnarframkvæmdir við endurbyggingu Ásgarðs í Skagastrandarhöfn hafa gengið með ágætum. Fram kemur í frétt á vef Skagastrandar að búið sé að leggja allar vatns- og idrátttarlagnir, klára gróffyllingu og jöfnun ásamt því að setja upp alla tengi- og vatnsbrunna. Framundan er að klára járnabindingar og uppslátt fyrir þekjuna.
    Meira
  • Hjörvar Halldórsson forstöðumaður veitu- og framkvæmdasviðs tók fyrstu skóflustunguna. MYND FRÁ SKV

    Hjörvar búinn að taka skóflustungu að nýju húsnæði veitu- og framkvæmdasviðs

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 10.09.2025 kl. 10.42 oli@feykir.is
    Fyrsta skóflustunga að nýju aðstöðuhúsi fyrir veitu- og framkvæmdasvið Skagafjarðar var tekin nú síðastlðinn mánudag. Það var Hjörvar Halldórsson forstöðumaður veitu- og framkvæmdasviðs sem tók fyrstu skóflustunguna. Um viðbyggingu er að ræða við hús veitnanna að Borgarteig 15 á Sauðárkróki sem fyrst var kallað áhaldahús.
    Meira
Yfirlit frétta