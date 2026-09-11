„Þetta eru leikirnir sem allir vilja spila“ segir Konni

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 11.09.2026 kl. 08.12 oli@feykir.is
Ein gömul og góð af Konna þjálfara en hann er nú alveg hættur að spila. Við vonum að hann hafi ástæðu til að fagna á hliðarlínunni á laugardaginn. MYND: ÓAB
Ein gömul og góð af Konna þjálfara en hann er nú alveg hættur að spila. Við vonum að hann hafi ástæðu til að fagna á hliðarlínunni á laugardaginn. MYND: ÓAB

Síðustu umferðirnar hjá meistaraflokkunum hér á Norðurlandi vestra fara fram á morgun, laugardaginn 12. september. Lið Kormáks/Hvatar mætir Fjölni á Blönduósi og kvennalið Tindastóls hittir fyrir Hauka í Hafnarfirði. Örlög þessara liða eru ráðin en á Króknum er mikið undir þegar Tindastólsmenn taka á móti deildarmeisturum Víðis í Garði. Með sigri eiga Stólarnir séns á að komast upp í 2. deild en þá þarf lið KF að hafa stig af KH á Ólafsfirði. Feykir heyrði í Konna þjálfara.

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