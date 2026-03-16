Þjóðvegur 1 lokaður frá Blönduósi og suður yfir Holtavörðuheiði
Vonskuveður hefur verið víða á Norðurlandi vestra í dag og í kvöld og þjóðvegur 1 er til að mynda lokaður á kaflanum frá Blönduósi og alla leið suður í Borgarfjörð sem stendur. Í frétt á mbl.is segir að Rauði krossinn hafi opnað tvær fjöldahjálparstöðvar. Önnur er í Íþróttamiðstöðinni á Blönduósi og hin í Reykjaskjóla í Hrútafirði.
Haft er eftir Pétri Björnssyni, yfirlögregluþjóni lögreglunnar á Norðurlandi vestra, að engin slys hafa orðið í óveðrinu á Þjóðveginum norðvestanlands en í fréttinni, sem skrifuð var kl. 22:15 í kvöld, segir jafnframt að þá var verið að beina seinustu bílunum sem voru á leiðinni í þessar fjöldahjálparmiðstöðvar. „Einhverjum þurfum við að fylgja,“ sagði Pétur.
Hann býst við að töluverður fjöldi muni stoppa í miðstöðvunum en mikil umferð hefur verið til og frá Norðurlandinu yfir helgina. Meðal annars vegna skíðaferða fjölda skóla af höfuðborgarsvæðinu.
Þverárfjallsvegur hefur verið lokaður í dag en þar var og er bálhvasst og óveður. Síðan var Hvammstangavegur eða þjóðvegi 1 á milli Hvammstangaafleggjara og Víðigerðis lokað en nú er sem fyrr segir lokað frá Blönduósi og suður yfir Holtavörðuheiði. Víðast hvar á svæðinu er vindur um 20 m/sek, hálka, skafrenningur og alls ekkert ferðaveður. Þá er Siglufjarðarvegur enn lokaður úr Fljótum og til Siglufjarðar og ófært er á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur.
Áfram verður hvasst í nótt en veðrið ætti að ganga niður með morgninum.