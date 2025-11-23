Þrír fluttir til Reykjavíkur eftir þriggja bíla árekstur á Þverárfjallsvegi

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla 23.11.2025 kl. 19.20 oli@feykir.is

Mbl.is segir frá því að hópslysaáætlun var virkjuð af hálfu almannavarna eftir þriggja bíla árekstur sem varð á Þverárfjallsvegi í Austur-Húnavatnssýslu á fimmta tímanum í dag. Veginum var í kjölfarið lokað vegna slyssins. Tölf manns voru í bílunum þremur og voru þeir fluttir á Blönduós og þrír voru síðan fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar til Reykjavíkur.

Hlúð verður að þeim á Landspítalanum en ekki liggur fyrir hversu alvarlega þeir eru slasaðir.

Stillt og fallegt veður hefur verið á Norðurlandi vestra í dag en hálka er þó á nánast öllum vegum í umdæminu.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Stólastúlkur höfðu sigur í jöfnum leik í Síkinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 23.11.2025 kl. 00.47 oli@feykir.is
    Það var spilað í Bónus deild kvenna í Síkinu í kvöld en þá kom lið Hamars/Þórs í heimsókn og úr varð jafn og spennandi leikur. Samkvæmt opinberum tölum voru um 200 áhorfendur í Síkinu á þessum botnslag en leikurinn skipti miklu máli fyrir bæði lið. Gestirnir voru án sigurs en Stólastúlkur höfðu unnið einn leik áður en kom að þessum. Það fór svo að heimaliðið náði að landa sigri með góðri frammistöðu í fjórða leikhluta. Lokatölur 80-78.
    Meira
  • Eina húsið sem náðist að reisa á Freyjugötureitnum sem er því enn eins og stórt sár í gamla bænum á Króknum. MYND: ÓAB

    Sveitarstjórn vill rifta þróunarsamningi um Freyjugötureitinn

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 23.11.2025 kl. 00.12 oli@feykir.is
    Það er að líkindum mörgum í fersku minni að snemma árs 2021 hófst vinna við að reisa fyrsta húsið af átta sem til stóð að yrðu reist á Freyjugötureitnum á Sauðárkróki. Reiturinn, þar sem bifreiðaverkstæði KS stóð áður, átti að vera fullbyggður á tíu árum. Samningur Skagafjarðar og Hrafnshóls og Bæjartúns þar að lútandi var gerður árið áður en nú er málum þannig háttað að aðeins þetta eina hús var reist, en íbúðirnar voru loks leigðar út fyrri part ársins 2025, og félögin tvö sem hugðust standa að uppbyggingunni eru gjaldþrota.
    Meira
  • Kiddi við mjaltarþjóninn. MYND AÐSEND

    Erum öll úr sömu sveit

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni, Hvað segja bændur? 22.11.2025 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Það er Kristinn Sævarsson sem tekur við bóndaspjallinu af nágranna sínum, Davíð á Egg. Nú lætur blaðamaður líta út fyrir að þetta sé einhver áskorendapenni sem þetta er alls ekki heldur ræður tilviljunin ein. Kristinn er bóndi á Hamri í Hegranesi ásamt spúsu sinni, Ásdísi Helgu Arnarsdóttur. Þau eru bæði menntaðir búfræðingar frá Hvanneyri, Kristinn lærði líka vélstjórn og járnsmíði og Ásdís er að ljúka námi sem viðurkenndur bókari. Þau eiga börnin Eyþór Smára tíu ára, Ingunni Ósk sjö ára og Sævar Helga tveggja ára. Foreldrar Kristins búa líka á jörðinni en það eru þau Sævar Einarsson og Unnur Sævarsdóttir.
    Meira
  • Myndin er tekin á jólamarkaði á Stórhóli 2023.

    Bændamarkaður, rósir og vöfflur

    feykir.is Skagafjörður 21.11.2025 kl. 10.55 gunnhildur@feykir.is
    Það verður aldeilis hægt að fara á jólarúnt nk. laugardag 22. nóvember. Hinn árlegi jóla, bænda og handverksmarkaður verður í Hlöðunni á Stórhól í Lýdó og Rúnalist Gallerí, kaffihúsið Starrastöðum og handverks og sölubasar dagdvalar aldraðra er meðal þess sem um er að vera í firðinum. 
    Meira
Yfirlit frétta