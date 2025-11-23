Þrír fluttir til Reykjavíkur eftir þriggja bíla árekstur á Þverárfjallsvegi
Mbl.is segir frá því að hópslysaáætlun var virkjuð af hálfu almannavarna eftir þriggja bíla árekstur sem varð á Þverárfjallsvegi í Austur-Húnavatnssýslu á fimmta tímanum í dag. Veginum var í kjölfarið lokað vegna slyssins. Tölf manns voru í bílunum þremur og voru þeir fluttir á Blönduós og þrír voru síðan fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar til Reykjavíkur.
Hlúð verður að þeim á Landspítalanum en ekki liggur fyrir hversu alvarlega þeir eru slasaðir.
Stillt og fallegt veður hefur verið á Norðurlandi vestra í dag en hálka er þó á nánast öllum vegum í umdæminu.