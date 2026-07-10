Um Meistaramót GSS 2026 | Frá Golfklúbbi Skagafjarðar
Það var heldur betur líf og fjör á Hlíðarendavelli dagana 29. júní til 4. júlí, þegar Meistaramót GSS var haldið. Það skiptist á skin, skúrir og vindar þessa viku svo vægt sé til orða tekið. Bleytan varð það mikil að allir ánamaðkar búsettir á nöfunum þurftu að flýja heimili sín og þökktu því flatir og brautir á vellinum og máttu kylfingar hafa sig alla við að týna þá frá púttlínum. En eins og oft áður, þá brast á þetta líka fínasta veður þegar hollinn trítluðu niður 18. holu á lokadegi og fjölmenni var mætt til að fylgjast með lokum móts. Líklegast má telja að ef Skagfirðingar vilja finna viku þar sem er nokkuð öruggt að verði fínasta veður yfir sumarið, þá er það oftast nær vikan eftir Meistaramót GSS!
Þátttaka í meistaramótinu verður sennilega að teljast virkilega góð miðað við veðurspá, en við vorum aðeins 6 keppendum frá fyrra meti sem sett var í fyrra. Alls tóku 97 keppendur þátt, 28 í barna og unglingaflokkum og 69 voru skráðir í fullorðinsflokka. Keppt var í tveimur flokkum hjá krökkunum og 8 hjá fullorðnum. Þrátt fyrir veður gekk mótið merkilega vel og það er einhvern veginn þannig að hvernig sem viðrar og smá ströggl í golfinu, þá eru yfirleitt bara allir voða glaðir þegar þetta er búið og ánægðir með að hafa tekið þátt.
Þessari veislu lauk svo með lokahófi á Kaffi Krók, þar sem boðið var upp á lambakjöt með öllu tilheyrandi og ísbar í eftirrétt. Herdís Sæmundsdóttir stýrði veisluhöldum, Guðmundur Ragnarsson og Ingi Sigþór Gunnarsson sáum um söng og undirspil, það var spurningakeppni í boði mótanefndar, fólk kom og sagði sögur og svo endaði þetta með hápunkti kvöldsins sem var verðlaunaafhendingin, þar sem nýir klúbbmeistarar voru krýndir. En það voru Hlynur Freyr Einarsson og Dagbjört Sísí Einarsdóttir sem stóðu upp sem Klúbbmeistarar GSS 2026. Bæði voru að vinna titilinn í fyrsta skipti.
Það er einstaklega gaman að sjá hvað barna og unglingastarf GSS er að skila af sér flottum kylfingum og eru krakkar allt niður í 11 ára búin að vinna sér inn þátttökurétt í fullorðins flokkunum. Þrír af átta sigurvegurum fullorðinsflokka í meistaramóti þessa árs eru 11, 13 og 17 ára. Það er greinilegt að PGA kennari klúbbsins, Atli Freyr Rafnsson, er að gera góða hluti og hans aðstoðarfólk.
Mótanefnd vill að lokum koma þökkum til allra sem lögðu hönd á plóg til að þessi vika væri eins góð og best væri á kosið (fyrir utan veður, það var enginn sem hafði stjórn á því): Starfsfólki Kaffi Króks, skálastjóra, vallarstjóra og starfsmönnum, Hirti og Hjalta fyrir myndatökur á lokadegi, dómurum, stjórn og svo auðvitað keppendum og öðrum gestum.
Úrslit meistaramóts GSS 2026 í flokkum fullorðinna eru eftirfarandi:
Meistaraflokkur karla - 72 holu höggleikur án forgjafar (hvítir teigar)
- Hlynur Freyr Einarsson, 330 högg
- Jóhann Örn Bjarkason, 334 högg
- Ingvi Þór Óskarsson, 335 högg
Meistaraflokkur kvenna - 72 holu höggleikur án forgjafar (bláir teigar)
- Dagbjört Sísí Einarsdóttir, 313 högg
- Anna Karen Hjartardóttir, 327 högg
- Una Karen Guðmundsdóttir, 335 högg
Fyrsti flokkur karla - 72 holu höggleikur án forgjafar (gulir teigar)
- Sigurbjörn Darri Pétursson, 359 högg (að loknum bráðabana)
- Brynjar Már Guðmundsson, 359 högg
- Rafn Ingi Rafnsson, 360 högg
Fyrsti flokkur kvenna - 63 holu höggleikur án forgjafar (rauðir teigar)
- Margrét Helga Hallsdóttir, 342 högg
- Sylvía Dögg Gunnarsdóttir, 351 högg
- Aldís Hilmarsdóttir, 374 högg
Annar flokkur karla - 54 holu höggleikur án forgjafar (gulir teigar)
- Brynjar Morgan Gunnarsson, 320 högg
- Guðni Kristjánsson, 331 högg
- Róbert Óttarsson, 338 högg
Annar flokkur kvenna - 54 holu höggleikur án forgjafar (rauðir teigar)
- Nína Morgan Brynjarsdóttir, 331 högg
- Hafdís Skarphéðinsdóttir, 347 högg (að loknum bráðabana)
- Hanna Dóra Björnsdóttir, 347 högg
Öldungaflokkur - 27 holu höggleikur með forgjöf
- Guðrún Björg Guðmundsdóttir, 118 högg nettó
- Magnús Einar Svavarsson, 149 högg nettó
- Friðrik Margeir Friðriksson, 154 högg nettó
Háforgjafaflokkur - 18 holu punktakeppni með forgjöf
- Bryndís Rut Haraldsdóttir, 38 pkt.
- Sigrún Ólafsdóttir, 35 pkt.
- Ísak Sigurjónsson, 33 pkt.
Fyrir hönd mótanefndar GSS,
Halldóra