Keppni í Meistaradeild KS frestað til föstudags

Í kvöld átti að keppa í slaktaumatölti T2 í Meistaradeild KS í hestaíþróttum í Reiðhöllinni Svaðastöðum. Vegna slæmrar veðurspár fyrir kvöldið, en spáð er snarpri sunnanátt og snjókomu í Skagafirði, hefur verið tekin ákvörðun um að fresta keppni og verður mótið þess í stað haldið föstudaginn 27. febrúar klukkan 19:00.

Í frétt Eiðfaxa segir að aðstandendur Meistaradeildar KS vilji með þessu tryggja öryggi knapa en margir þeirra koma langt að og mikilvægt er að allir komist leiðar sinnar áfallalaust.

Dagskrá og fyrirkomulag nk. föstudag:

18:50 – Upphitunarhestur mætir í braut
19:00 – Forkeppni (Rásnúmer 1-27)
Hlé – 30 mínútna kaffipása og spjall
Úrslit – B-úrslit og loks glæsileg A-úrslit

Glitrum fyrir börnin!

 

Mótið á föstudaginn verður með sérstöku yfirbragði þar sem kvöldið er tileinkað Einstökum börnum. Þar sem föstudagurinn er dagur þeirra eru gestir og knapar hvattir til að mæta með nóg af glimmeri og glitri til að lýsa upp kvöldið í tilefni dagsins.

Slaktaumatölti í Meistaradeild KS á föstudaginn verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á EiðfaxaTV.

Heimild: Eiðfaxi.is

