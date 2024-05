Var athafnasöm frá unga aldri | Halla Tómasdóttir

Hvar og hvenær sástu maka þinn fyrst? - Ég hitti eiginmann minn fyrst árið 1992 í afmælisveislu í heimabæ hans í Grindavík, þar áttum við stutt en einlægt samtal og hann reyndist mér hjálplegur. Það var svo sjö árum síðar sem við felldum saman hugi í Eurovision-partýi, kvöldið sem Selma söng I’m all out of luck. Við fögnum 25 ára samvistum og 20 ára brúðkaupsafmæli í dag þann 29. maí [í dag]!