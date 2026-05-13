Vigdís Elva Þorgeirsdóttir – 1. sæti Fyrir Skagaströnd

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 13.05.2026 kl. 13.30
Vigdís Elva Þorgeirsdóttir. Mynd: Aðsend.
Sókn í atvinnumálum á Skagaströnd

Það er auðvelt fyrir lítil samfélög að festast í þeirri hugsun að tækifærin séu alltaf annars staðar. Að ný störf fari sjálfkrafa í stærri bæjarfélög og að uppbygging eigi sér aðeins stað þar sem fólksfjöldinn er mikill.

En þannig hugsun byggir ekki upp samfélög, hún dregur frekar úr þeim krafti og þeirri bjartsýni sem þarf til að sækja fram. Ef við viljum að Skagaströnd haldi áfram að dafna þurfum við að vera tilbúin til þess að sækja tækifærin sjálf en ekki bíða eftir þeim.

Við höfum mjög marga styrkleika sem samfélag, við höfum öflugt fólk með fjölbreyttareynslu úr atvinnulífinu, góða þjónustu og sterka innviði og stutt er á milli staða. Það eru verðmæti sem sífellt fleiri fyrirtæki og fjölskyldur horfa til þegar þau velja sér stað til að búa og starfa á.

Þess vegna viljum við hefja markvissa sókn í atvinnumálum á Skagaströnd. Okkur langar að skoða af alvöru möguleikann á uppbyggingu í landeldi. Þar liggja tækifæri sem mörg sveitarfélög um land allt eru nú þegar að vinna markvisst að. Ef rétt er staðið að málum getur slík starfsemi skapað verðmæt störf, aukið umsvif og styrkt tekjugrunn samfélagsins til framtíðar.

Við viljum einnig tryggja að slippurinn á Skagaströnd verði í góðu lagi og tilbúinn fyrir verkefni framtíðarinnar. Slippurinn er mikilvægur innviður og enginn sambærilegur slippur er á milli Stykkishólms og Akureyrar. Þar eru raunveruleg tækifæri sem við eigum að nýta, þróa áfram og byggja upp.

Við viljum markaðssetja Skagaströnd betur fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Í dag geta fyrirtæki starfað nánast hvar sem er ef aðstæður eru réttar. Fólk leitar sífellt meira eftir stöðum þar sem lífsgæði eru góð, húsnæðisverð viðráðanlegra, stutt út í náttúruna og umhverfið rólegra. Þar hefur Skagaströnd mikið fram að færa.

Við viljum líka sækja markvisst tækifæri í fjarvinnu og nýjum störfum sem eru ekki bundin við staðsetningu. Við erum með öfluga nettengingu í gegnum ljósleiðara og möguleika á varatengingu með Starlink. Við erum með góða aðstöðu fyrir fjarvinnu, bæði hjá AtWork og í gamla Kaupfélaginu. Þetta eru hlutir sem skipta sífellt meira máli í nútíma atvinnulífi.

Sífellt fleiri geta unnið störf sín hvaðan sem er, svo af hverju ekki frá Skagaströnd? En við verðum líka að vera heiðarleg, þetta gerist ekki á einni nóttu, það er alveg vitað mál. Það verður ekki þannig að daginn eftir kosningar mæti ný fyrirtæki og tugir starfa verði til af sjálfu sér. Uppbygging atvinnulífs er langtímaverkefni sem krefst þolinmæði, undirbúnings, samtals og mikillar vinnu. Það þarf að sækja fundi, kynna samfélagið, byggja tengsl og skapa aðstæður þar sem fyrirtæki sjá raunveruleg tækifæri á Skagaströnd. En eitt er alveg á hreinu, það gerist ekkert ef enginn reynir að sækja tækifærin.

Þess vegna þurfum við að fara í þessa vinnu af fullum krafti með metnaði, ábyrgð og skýrri framtíðarsýn.

Við eigum ekki að tala Skagaströnd niður. Við eigum að tala Skagaströnd upp ásamt því að byggja hana upp.

Lítil sveitarfélög eins og Skagaströnd geta vaxið og dafnað ef hugsað er fram á við og tækifærin sótt. Við þurfum að vera samfélag sem horfir á möguleikana, ekki bara hindranirnar.

Þess vegna viljum við hefja sókn í atvinnumálum, ekki með innantómum loforðum heldur með raunverulegri vinnu sem getur styrkt samfélagið okkar til framtíðar. Framtíð samfélaga ræðst sjaldnast af stærð þeirra, heldur ræðst hún af því hvort fólk trúi á samfélagið og sé tilbúið að vinna fyrir það.

X við K

Fyrir Skagaströnd!

Vigdís Elva Þorgeirsdóttir.

