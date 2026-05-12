X26 | Sara Björk er í öðru sæti A-listans í Húnabyggð
Það er Sara Björk Þorsteinsdóttir sem svarar spurningum Feykis, en hún skipar 2. Sæti á A-listinn, öll saman, í Húnabyggð. „Ég er fædd og uppalin út um allt þ.á.m. Akranesi, en hef sterkar rætur að rekja til Vestur Húnavatnssýslu. Ég flutti í Austur Húnavatnssýslu 2015, fyrst í sveit en flutti í húsið mitt á Blönduósi fyrir rúmu ári. Ég er einstæð móðir þriggja drengja, vinn hjá SSNV sem verkefnastjóri farsældarráðs og sem hjúkrunarfræðingur hjá HVE á Hvammstanga,“ segir Sara.
„Ég er með bs í hjúkrunarfræði og með bs í búvísindum. Einnig með diplómu í styrktar- og þolþjálfun sem ég nýti til að þjálfa eldri borgara í Húnabyggð. Núna er ég í örnámi í opinberri stjórnsýslu frá HÍ, sem mun nýtast vel á komandi kjörtímabili.
Lýðheilsa, forvarnir og menntamál skipta mig miklu máli, þetta er grunnurinn að sterku samfélagi. Við þurfum velferðarkerfi sem tryggir fólki öryggi, tækifæri og stuðning til að geta blómstrað.“
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Það sem brennur mest á okkar framboði er að gera Húnabyggð að stað þar sem fólk sér framtíð í og vill búa á. Ekki bara fallegan stað til að heimsækja, heldur raunhæfan valkost til að búa og starfa. Það tengist bæði atvinnu, húsnæði, þjónustu og ekki síst því hvernig við vinnum saman sem samfélag. Við þurfum að hugsa heildstætt: ef við ætlum að fjölga íbúum þurfum við bæði störf, góða innviði og samfélag þar sem fólki líður vel og upplifir að það tilheyri.“
Hver er vanmetnasta perlan? „Hveravellir! Hveravellir eru einstakur staður sem margir vita af, en mætti nýta og kynna enn betur. Þar sameinast náttúrufegurð, saga og upplifun sem á fáa sína líka.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Við þurfum að skapa raunveruleg tækifæri, bæði í atvinnu og búsetu. Það þýðir að styðja við nýsköpun, laða að fjölbreytt störf og tryggja að húsnæði sé aðgengilegt. Einnig skiptir miklu máli að styðja við það góða félagslíf og menningu, sem er hér nú þegar, og vinna að því að efla enn frekar. Einnig bæta aðstöðu til íþrótta og útivistar. Ungt fólk vill ekki bara vinnu, það vill lífsgæði. Að lokum þarf að bæta upplýsingaflæði og samráð, sérstaklega við ungt fólk. Ungt fólk vill hafa áhrif og taka þátt.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn?
- Að gera Húnabyggð að eftirsóknarverðum búsetukosti með sterkum innviðum og góðri þjónustu. Þá sérstaklega varðandi þjónustu við börn og fjölskyldur.
- Uppbygging lágvöruverslunar sem styrkir daglegt líf íbúa
- Framtíðarsýn í ferðaþjónustu, m.a. með þróun tjaldsvæðis og útivistarsvæða.
Húnabyggð er einfaldlega ótrúlega falleg
Hvers vegna á fólk að kjósa ykkur? „Við erum nýtt, óháð framboð sem setur hagsmuni sveitarfélagsins í forgang fram yfir flokkapólitík. Það gefur okkur frelsi til að vinna með öllum og taka ákvarðanir út frá því sem er best fyrir Húnabyggð.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag væri það og hvers vegna? „Oh, Pretty Woman. Vegna þess að Húnabyggð er einfaldlega ótrúlega falleg og hefur þann sjarma sem fólk fellur fyrir. Allavega gerði ég það,“ segir Sara brosandi.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Ég ætlaði mér alltaf að verða dýralæknir eða ljósmóðir. En er í staðin landbúnaðarfræðingur, hjúkrungarfræðingur og styrktarþjálfari... svo half way there í báðum tilvikum haha.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Ætli það sé ekki að leika úti í fallni spýtu eða kasta bolta í vegg að „verpa eggjum“. Það er frábært að geta alist upp í öruggu umhverfi þar sem það er hægt að leika úti á fallegum sumardegi.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Ég slaka best á í ræktinni (Blöndusport eða í tækjasalnum) og svo að fara í infrarauðu saununa í sundlauginni á Blönduósi eftir á. Einnig er frábært að fara út í náttúruna í göngutúr. Ég er yfirleitt með vatn, happy hydrate eða nocco á kantinum,“ segir Sara að lokum.