„Hafa skal það sem sannara reynist”
Blaðamanni barst góð ábending um að aðeins hafi honum orðið á í messunni í formálsorðum að viðtali við Ingimars Ingimarsson í síðasta blaði. Þar er blaðamaður að guma af því að hafa verið viðstaddur öll Landsmót hestamanna sem haldin hafi verið í Skagafirði. Það gengur náttúrulega illa upp því fyrsta mótið var hann ekki viðstaddur en það var á Hólum 1966. Hugsanlega var blaðamaður orðinn hugmynd hjá foreldrum hans en ekki meira. Beðist er afsökunnar á þessari ónákvæmni. Blaðamaður átti að vita betur./hmj