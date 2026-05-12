Nína Ýr ráðin skólastjóri og Guðrún Helga deildarstjóri í Varmahlíðarskóla

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 12.05.2026 kl. 15.42 oli@feykir.is
Guðrún Helga til vinstri og Nína Ýr. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS
Það varð ljóst síðla veturs að breytingar yrðu í Varmahlíðarskóla að loknu skólaári þar sem bæði Trostan Agnarsson skólastjóri og Kristvina Gísladóttir aðstoðarskólastjóri ákváðu bæði að láta af störfum. Voru stöðurnar því auglýstar, þ.a. staða skólastjóra og deildarstjóra. Nú hefur verið ráðið í stöðurnar og er Nína Ýr Nielsen nýr skólastjóri en Guðrún Helga Jónsdóttir tekur við starfi deildarstjóra. Frá þessu er greint á vef Skagafjarðar.

Á Skagafjörður.is segir: „Nína Ýr Nielsen hefur verið ráðin í starf skólastjóra Varmahlíðarskóla. Nína hefur margra ára reynslu af störfum innan grunnskóla sem kennari, verkefnastjóri og stjórnandi. Undanfarin ár hefur Nína starfað sem verkefnastjóri fræðslumála hjá Skagafirði þar sem hún hefur komið að stefnumótun, þróun faglegra starfshátta og ráðgjöf af ýmsu tagi. Þá leysti Nína af sem aðstoðarskólastjóri í Varmahlíðarskóla skólaárið 2023-2024. Nína er með B.Ed. og M.Ed. gráðu frá Háskóla Íslands.

Guðrún Helga Jónsdóttir hefur verið ráðin í starf deildarstjóra í Varmahlíðarskóla. Guðrún hefur fjölbreytta reynslu af kennslu og öðrum störfum innan grunnskóla. Síðustu ár hefur hún sinnt afleysingum og forföllum í Varmahlíðarskóla samhliða bústörfum. Guðrún er með B.Ed. og M.Ed. gráðu frá Háskóla Íslands.

Í Varmahlíðarskóla eru um 110 nemendur í 1.-10. bekk. Flestir nemendur skólans koma úr Varmahlíð og dreifbýli í framanverðum Skagafirði. Einkunnarorð skólans eru: Virðing, Metnaður og Vellíðan. Varmahlíðarskóli leggur áherslu á faglegt og fjölbreytt starf. Í skólanum er samkennsla og lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og samvinnu milli nemenda.

Skólinn býr yfir miklum mannauði sem stendur saman og leysir í sameiningu þau verkefni sem koma upp. Varmahlíðarskóli starfar sem heilsueflandi grunnskóli og leggur áherslu á velferð, hreyfingu og heilbrigða lífshætti sem m.a. hefur sést í góðum árangri í Skólahreysti síðustu ár.

Árlega eru settar upp leiksýningar í Miðgarði sem hafa dregið að marga áhorfendur og vakið gleði í samfélaginu. Leikskólabyggingin er samtengd grunnskólanum og mikið og gott samstarf er á milli leik- og grunnskóla. Tónlistarskólinn er með aðstöðu í skólanum og er rík tónlistarhefð í skólanum og samfélaginu. Fallegt umhverfi skólans býður upp á mikla útivist og möguleika til útikennslu.

Nína og Guðrún munu taka við stjórnendastöðum við upphaf næsta skólaárs af Trostani Agnarssyni og Kristvinu Gísladóttur sem láta af störfum að yfirstandandi skólaári loknu. Á sama tíma og Trostani og Kristvinu eru færðar innilegar þakkir fyrir góð störf bjóðum við Nínu og Guðrúnu hjartanlega velkomnar til starfa og óskum þeim velfarnaðar í sínum störfum.“

